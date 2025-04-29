"Binboğa’yı batıran Fikri Ataoğlu’dur"

CTP Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, YENİDÜZEN gazetesinin gündeme getirdiği Binboğa Yem Sanayi ile ilgili denetim raporuna dikkat çekerek hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

İncirli konuşmasının bir bölümünde YENİDÜZEN’i eline alarak salladı ve haberin altını çizdi.

İncirli, "Bu ülkenin özvarlığı olan Binboğa Yem Sanayi, yakın bir zamana kadar güçlü bir finansal yapıya sahipti ancak bu hükümet döneminde batırıldı" diyerek üretimin durduğunu, çek yasağı nedeniyle hammadde alınamadığını ve çalışanların sosyal haklarının ödenmediğini vurguladı.

“Binboğa neden bu hale geldi?” diye soran İncirli, Kooperatif Merkez Bankası denetçilerinin hazırladığı raporda kurumun “adım adım nasıl batırıldığının” ortaya konduğunu söyledi. Farklı denetim raporlarının da bulunduğunu ancak bu raporların Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından “sumen altı edildiğini” öne sürdü.

“Fikri Ataoğlu suçludur, Binboğa’yı batıran kişidir” diyen İncirli, asıl sorumluluğun ise Başbakan Ünal Üstel’de olduğunu ifade etti.

İncirli, Ataoğlu’nun Meclis kürsüsünden “yetersizliklerini” kabul ettiğini anımsatarak, “Üç yılda yedi kez yönetim kurulu değiştirmişsin, raporları ortadan kaldırmışsın. İçindekiler hoşuna gitmedi diye susturmaya çalışmışsın. Ümit ettin ki bunlar duyulmasın, saltanat devam etsin” şeklinde konuştu.