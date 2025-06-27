Binboğa'ya mali polis baskını

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Polis ekipleri, ekonomik çöküş nedeniyle hammadde tedarik edemeyen ve ifasın eşiğine gelen Binboğa Yem Sanayi ile ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde bir ekip, bugün Binboğa Yem Sanayi tesislerine giderek araştırma yapmaya başladı.

Bir süre önce, Kooperatif Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu ortaya çıkan iflas ve yolsuzluk raporu, bir kamu kuruluşu olan şirketin neden faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini gözler önüne sermişti. 2017 yılından bu yana Demokrat Parti (DP) yönetiminde olan ve geçtiğimiz aylarda hammade tedarik edemediği için faaliyetleri duran kurumla ilgili ortaya konan rapor, geçtiğimiz Nisan 2025'te polise iletilmiş, soruşturma talep edilmişti.

Koalisyonun küçük ortağı Demokrat Parti (DP) tarafından yönetilen Binboğa Yem Fabrikası'nda yaşanan mali çöküş, sadece üretimi değil, çalışanların hayatlarını da durma noktasına getirmişti.

Fabrikada hammadde tedarik edilemediği için üretim tamamen durmuş, 104 işçi “maaş alamama” olasılığıyla karşı karşıya kalmıştı.

Polis ekiplerinin 2022-2023 dosyalarını inceleme altına aldığı iddia edilirken konuyla ilgili 1-2 haftalık bir araştırma sürecinin uygulanacağı ileri sürüldü. Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.