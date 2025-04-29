CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis kürsüsünde YENİDÜZEN gazetesinin manşetini göstererek Binboğa’daki usulsüzlüklere sert sözlerle tepki gösterdi. Şahiner, “Bu kul hakkı yemektir. Burada kuruş kuruş değil, milyonlarca lira bu hayvancılık sektörüne emek veren insanların hakkını çalıyorsunuz. Bu temizlenecektir.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin, yapamayacağı sözler verip ardından Türkiye ile yapılan ekonomik işbirliği protokolleriyle para gelmesini beklemesini eleştiren Şahiner, “Artık önünüzdeki işlere bakın. Özellikle kurumlarınıza sahip çıkın. Kurumlarımıza sahip çıkmadığımız için Maliye ağlama duvarına dönmüştür.” dedi.

Binboğa ile ilgili çıkan haberin yaralı üreticiler için adeta ‘tuz biber’ olduğunu dile getiren Şahiner, “Yıllardır bu ülkede tırnaklarıyla, gece gündüz çalışan, ellerinden öpülmesi gereken üreticilerin sırtına bir yük daha bindiriliyor. Binboğa’nın batışı, hükümet eliyle ve ilgili bakanlığın emirleriyle gerçekleşmiştir.” dedi.

Yüzbinlerce liralık ödemelerin bakan talimatıyla yapıldığını vurgulayan Şahiner, “Bu temizlenecektir. Binboğa, uygun üretim modelleriyle ve uygun fiyata hayvancıya sunacağı ürünlerle ayakta kalmak zorundadır. Aksi kıtlıktır. Gördük ki Binboğa gerekli ödemeleri yapamayınca, hammadde alınamadı, yeterli mal tedarik edilemediği zaman yem fiyatları bir anda yükseldi. Bu da hayat pahalılığına doğrudan yansıyacaktır. Bu bizim için yıkım olur. Bu konuda gözümüz üzerinizde olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Bütün hükümet yetkilileri değil, hükümete mensup tüm milletvekilleri YENİDÜZEN’i baştan sona mutlaka okusun” diyen Şahiner, hükümeti göreve davet etti.