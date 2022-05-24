Binaya kapatılan küçük baykuş kurtarıldı
Taşkent Doğa Park’ından yapılan paylaşımda, Alayköy bölgesinde bir baykuşun kurtarıldığı duyuruldu.
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Taşkent Doğa Park’ından yapılan paylaşımda, Alayköy bölgesinde bir baykuşun kurtarıldığı duyuruldu.
Alayköy bölgesinde bir binanın içerisinde kapalı kalan küçük (cüce) Baykuş'un yardımına duyarlı vatandaşlar yetişti.
Kurtarma ekibimiz tarafından kurtarılıp Yaban Hayat Hastanesine ulaştırılan baykuş sağlık kontrolünden geçtikten sonra hiçbir sorunu olmadığı teyit edilip tekrar doğaya bırakıldı.
Taşkent Doğa Parkı
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