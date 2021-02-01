"Binadaki güvenlik kameraları yasaya aykırı"

Polis, Yenibakış Gazetesi üzerinde bulunan “güvenlik kameralarının yasaya aykırı” olduğu gerekçesi ile şirket direktörü Yusuf Kısa hakkında yasal işlem başlattı.

Polis ayrıca “söz konusu kameralar ile kamuya açık alanlardan görüntü kaydı yapıldığının tespit edildiğini” tespitini belirtti, bunun yasal olmadığını açıkladı.

İnternet ortamında yayın yapan Yenibakış Webtv'nin yayınlarında da kullanılan görüntülerde yoldan geçen araçlar gösteriliyordu.

Bugün öğle saatlerinde Yenibakış gazetesinin bulunduğu GIFA Holding binasına giden polis ekipleri Yusuf Kısa ile görüştü ve internet yayınının ‘Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’na aykırı olduğu uyarısı yaptı.

Polis Basın Subaylığı, iş yerinde takılı bulunan güvenlik kameralarının, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’na aykırı izinsiz olarak kurulduğunu duyurdu. Polis ayrıca söz konusu kameralar ile kamuya açık alanlardan görüntü kaydı yapıldığının tespit edildiğini de aktardı.

Polis açıklamasında Yusuf Kısa hakkında yasal işlem başlatıldığını da açıkladı.

Kısa: "Basını susturmaya çalıştılar, hakkımızı sonuna kadar savunacağız"

YENİDÜZEN'e bilgi veren Yenibakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Kısa, binanın damındaki kameraların “Webtv kameraları” olduğunu aktararak, "Söz konusu kameralar anayolu çekiyor. Biz de bugünlerde uygulanan Sokağa Çıkma Yasağı hakkında haber yaptık. Geçen araba sayısına bakarak haber hazırladık. Çok araba geçtiğinden dolayı polisi eleştirdik. Bunun üzerine buraya gelip, basını susturmaya çalıştılar. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.