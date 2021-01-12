“Bina sahibinden söz alınması üzerine yasal işlem durduruldu”

Gazimağusa Belediyesi, son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan, Mağusa Suriçi Namık Kemal Meydanı'nda, Mardo tarafından, Eski Türkiye İş Bankası'na ait binanın teras katına yapılan çelik yapıdan ilave konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, ilave yapının kaldırılacağı ve bina onay işlemlerinin hızlıca tamamlanacağı hususunda bina sahibi tarafından söz alınması üzerine başlatılan yasal işlemin durdurulduğu kaydedildi.

Süreçle ilgili bilgi verilen açıklamada Suriçi'nin tarihi dokusu nedeniyle yapılacak her türlü yapısal müdahalede öncelikle Eski Eserler Dairesi ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun onayı gerektiğinden Gazimağusa Belediyesi’nin, Eski Eserler Dairesi ile istişare ederek ilgili işletmeye Gazimağusa Belediyesi İmar Birimi aracılığıyla 1 günlük ihbar verilerek söz konusu yapının kaldırılmasını istediği belirtildi.

Ancak konuyla ilgili herhangi bir geri adım atılmadığı dile getirilen açıklamada, bu nedenle yine Gazimağusa Belediyesi tarafından ilgili firma hakkında yasal işlem başlatıldığı, Eski Eserler Dairesinin de binanın teras katı olan bölümünü mühürlediği aktarıldı.

“Gelinen son aşamada firma yetkilileri ve Belediye İdaresi arasında yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu ilave yapının kaldırılacağı ve bina onay işlemlerinin hızlıca tamamlanacağı hususunda bina sahibi tarafından söz alınması üzerine başlatılan yasal işlem durdurulmuştur” denilen açıklamada, Gazimağusa'nın özellikle tarihi yapısının çok değerli olduğu vurgulanarak, “Sivil toplum örgütlerimizin hassasiyeti ile konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz” denildi.