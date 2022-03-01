Bin 996 sigortalıya, 1 Milyon 800 bin TL’ ‘karantina ödeneği’

Fehime ALASYA

Pandemiyle mücadelede 14 ayda bin 996 sigortalıya ‘temaslı olduğu’ gerekçesiyle, 1 Milyon 800 bin TL’lik karantina ödeneği verildiği kayıtlara geçti.

25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1/2021 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında, bin 996 kişiye 2021 yılının Mart ayından 2022’nin Şubat’ına dek olan sürede 1 Milyon 800 bin TL ‘karantina ödeneği’ verildi.

Pozitif olan hastaların ise ‘Hastalık sigortasından’ ödendiği belirtildi.

Temaslı olup da çalışamayan, Sigortalı olan ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden ‘karantina ödeneği’ almaya hak kazanan işçiler için söz konusu sürede en fazla geride bıraktığımız Ocak ayında ödeme yapıldığı da dikkat çekti.

Buna göre; Ocak ayında 346 kişi ‘karantina ödeneğinden’ faydalanırken, bu kişiler için 324 bin 394 TL ödeme yapıldı. En az ödeme ise 2021 yılının Temmuz ayında 35 temaslı işçiye yapılan 30 bin 334 TL oldu.

2021 yılında en çok ‘karantina ödeneğinden’ faydalanan kişi sayısı Aralık ayında olurken, en az Temmuz ayında görüldü. Ödemeler de bu rakamlarla aynı doğrultuda fazlalık ve düşüklük gösterdi.

Ay ay ‘karantina ödenekleri’

Temaslı sayılarının yoğunluğuna göre değişen ödemeler,2021 Mart ayından 2022 Şubat ayına dek olan bu sürede sırasıyla şöyle gelişti:

2021 yılında Mart ayında 94 kişiye 91 bin 481 TL, Nisan ayında 112 kişiye 112 bin 552 TL, Mayıs ayında 93 kişiye 91 bin 617 TL, Haziran ayında 164 kişiye 148 bin 911 TL, Temmuz ayında 35 kişiye 30 bin 333 TL, Ağustos ayında 67 kişiye 49 bin 333 TL, Eylül ayında 129 kişiye 102 bin 18 TL, Ekim ayında 174 kişiye 138 bin 46 TL, Kasım ayında 210 kişiye 175 bin 732 TL, Aralık ayında 340 kişiye 284 bin 96 TL ödeme yapıldı.

2022 yılının ilk iki ayında ise; Ocak’ta 346 kişiye 324 bin 393 TL, Şubat;’ta 232 kişiye 234 bin 735 TL karantina ödeneği sağlandı.

Sosyal Sigortalar Dairesi, bu sürede bin 996 kişi için toplam 1 Milyon 800 bin TL’lik tutar karantina ödeneği adı altında ödeme yaptı.

Günlük en az 93, en fazla 163 TL

Sağlık Bakanlığı’nın sorunlu olarak karantinada tuttuğu COVID-19 olan kişilerin temaslılarına, karantinada geçirdikleri süreye karşılık olarak verilen günlük ödeneğinin miktarı ise “Aylık asgari ücretin 75’te 1’i kadar olduğu belirtildi.

Sigortalının geçindirmekle yükümlü yakınları olması durumunda, en çok üç kişiye kadar her bir birey için yüzde 25 arttırılarak ödendi. Buna göre; sigortalının geçindirmekle yükümlü kim kimsesi olmaması durumunda günlük ödeneği 93,33 TL, geçindirmekle yükümlü bir kişi olması halinde 116,67 TL, iki kişi olması halinde 139,99 TL, üç kişi olması halinde 163,32 TL olarak günlük asgari ücret üzerinden hesaplandı.

Bu haktan nasıl yararlanıldı?

Karantina Ödeneği için, Sigortalının karantina ödeneği alabilmesi için halen çalışıyor olup, 120 günü karantinaya alındığı tarihten önceki 12 ay içinde olmak üzere, toplam en az 720 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması koşulu arandı.

Aşılılarda test zorunluluğu kalktı, okullarda da ‘temaslı’ kalmadı:

"Normalleşme ve bireysel tedbir dönemine girdik"

Hekimler, süreç içerisinde ‘temaslı’ durumunun ortadan kalkmasını, ekonomik gerekçelerle, dünyayla paralel ‘normalleşme sürecine’ gidilmesi olarak yorumladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin açıklanan son kararları uyarınca, aşılarını tamamlamış kişilere ülkeye girişler dahil ilişkin birçok noktada ‘test zorunluluğu’ aranmazken, okullarda da ‘temaslı’ uygulaması kaldırıldı…

DOKTORLAR ‘NORMALLEŞMELİYİZ’ DEDİ, BİREYSEL TEDBİRLERLE İLGİLİ UYARDI…

Hekimler, süreç içerisinde ‘temaslı’ durumunun ortadan kalkmasını, ekonomik gerekçelerle, dünyayla paralel ‘normalleşme sürecine’ gidilmesi olarak yorumladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Cumartesi günü alınan yeni kararlarda bir dizi açılıma gidilmişti.

Buna göre kararlar arasında aşılarını tamamlamış kişilerin ülkeye girişleriyle ilgili şartlar değiştirilip, test zorunluluğu bugünden itibaren kaldırıldı.

Ülkeye girişte 72 saat önce yapılan PCR veya 24 saat içinde yapılan antijen negatif test sonucu talep edilemeyecek.

Aşısız kişilerin 5 gün karantinada kalacağı uygulama da yarından itibaren son bulacak. Bu kişiler ülkeye girişte negatif test sonucu gösterecek; ayrıca testlerini belirtilen sürede tekrarlamaya zorunlu olacak.

Okullarda artık sadece pozitifler evde kalacak, temaslılar da okula devam edecek.

Okul/özel eğitim, bakımevi /huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanları haftalık antijen testlerini yaptırmak zorunda olmayacak.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü:

“Halk, bireysel korunma önemlerini, daha çok arttırmalı, kendini korumalı”

“Dünya ülkelerinde de açılım yönünde yaklaşımlar var. Normalleşme sürecine giriliyor. Ciddi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yapılıyor. Oysa vakalar ve ölümler hala var. Sürü bağışıklığı olsun gibi bir yaklaşıma gidildi. Bu kararları ülke yönetimleri alıyor ama halk da çok yoruldu. Halkın da bu yönde bir yaklaşımı var.

Geçen yıl da yaz döneminde kısmi bir açılım yapılmıştı, ‘turizm amaçlı bir açılım’ diye de tepki toplamıştı ama artık bu tepkiler çok fazla sert değil. ‘Açılıma karşı durulmasıyla ilgili’ tepki gösteren kesim de arttı. Açılım arttıkça, vakalar da artacak. Risk grubundaki kişiler veya ölüm oranlarının seyrinde de değişiklikler yaşanabilir.

Asemptomatik vakaların çoğu rutin testler ile kontrol ediliyordu, şimdi bu haftalık testlerin zorunluluğu kaldırıldığı zaman yine vaka sayıları artacaktır.

Vaka sayısı arttıkça sağlık sistemindeki kontrol de elden çıkabilir. Hastane kapasitelerimiz belli, tüm bunlar göz önünde bulundurulmalı. Tüm bunların takibi yetkililer tarafında yapılmalı. Halk, bireysel korunma önemlerini, daha çok arttırmalı, kendini korumalı”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı:

“Yeni varyantlar ilk varyant kadar ağır seyretmiyor”

“Dünyaya paralele gevşemeye gidiyor. Hastane, yoğun bakım kapasitesindeki yüke bakarak kararlar alınıyor. Yeni varyantlar ilk varyant kadar ağır seyretmiyor. Eskisen 100 hasta ile bu ölüm oranı varken, şimdi bin vakaya çıkılınca dahi oranlar aynı. Bu nedenle normalleşme sürecine doğru gidişat var.

Kararlar genelde hastanedeki yoğunluk, yatış sayısı ve yoğun bakım kapasitesi ile ilgilidir. 10 binlerce vaka da çıksa, hastane kapasitesinde sorun yoksa sıkıntı olmuyor.”

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy:

“Normalleşmeye gidiyoruz, en az iki sene daha maskeleri çıkarmamamız gerek”

“Kademe kademe normalleşemeye doğru gidiyoruz, eskisi gibi normal olmasak da ne kadar olursak… Artık yaz aylarına giriyoruz, hayatın devamı ve ekonominin canlanması için bunlar şart. Hastanedeki kapasitede yoğunluk yok, durum iyi, bu nedenle normalleşmede sıkıntı yok.

Artık her birey kendinden sorulu olacak, bu normalleşmenin sonucudur, bu tüm dünyada böyle…

Bu durumun topluma yansıması nasıl olacak göreceğiz, vaka sayımızda veya ölüm oranlarımızda artış olmazsa açılmaya devam edeceğiz.

Bunun yanında bireysel olarak çok tedbirli olmalıyız, bile isteye de boş yere virüs alıp hasta olmaya gerek yok. En az iki sene daha maskeleri çıkarmamamız gerek. Varyantların her ne kadar da öldürücülüğü azalsa da bulaştırıcılığı çok arttı. Dikkatli olup normale dönmeliyiz.”