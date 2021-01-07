Bin 500 Euro’yu çaldıklarını itiraf ettiler

Lefkoşa’da meydana gelen ‘müstahdem tarafından hırsızlık’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar R.Y., ve H.D., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı.

Korgan, zanlıların 2019 yılı Mart ayı içerisinde Çangar Motors isimli iş yerinin müstahdemleri olduğunu ifade etti.

POlis, zanlıların O.D' ye ait SA 579 plakalı aracın lastik değişimi ve tamiratı için söz konusu şahıstan aldıkları toplamda bin 500 Euro parayı işyerine yatırmayarak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlıların 6 Ocak 2021 tarihinde tutuklandıklarını ve aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru Burçin Korgan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve ifadelerinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlarını 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.