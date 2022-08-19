Ertuğrul SENOVA

Merkezi İhale Komisyonu’nun, KIB-TEK’e 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması adına çıktığı ihalede, 32,80 Dolar ile en düşük teklifi veren Sülem Sistem Elektrik Limited’in Direktörü Süleyman Paşa YENİDÜZEN’e konuştu, bazı kesimler tarafınca “Bu iş, bu fiyata yapılmaz” şeklinde algı operasyonları yapıldığını belirterek, “Bilmedikleri bir şey var; bu işin doğrusu bu rakamlarla yapılır. Aslında diğerlerini sorgulamaları gerekiyor” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun vereceği karara sonsuz saygılarının bulunduğunu söyleyen Paşa, “İhaleyi biz ya da başka bir firma kazanır, önemli değil. Ama halk için, kendim için önemli olan elektrik fiyatlarıdır. Bugün bir eve 10 bin lira elektrik faturası geliyor” ifadelerini kullandı.

Paşa, KIB-TEK’in zam kararlarını, aldığı yakıta göre belirlediğini ifade ederek, “150 Dolarları, 80 Dolarları gördük, duyduk. Bizim teklifimiz, bu rakamların 10’da 1’i” dedi.

Paşa, “6 teklif arasında en yakınımızla aramızda 1.2 milyon Dolar fark var… Bu, Lefkoşa’nın 1 aylık elektrik faturası demek” ifadelerini kullandı.

Bu fiyata akaryakıt kalitesinin de dahil olduğunu söyleyen Paşa, “Şartname herkese açık, herkese eşit. Cezai yaptırımları var. Biz bunları bilerek bu imzayı atıyoruz. En yüksek teklifle aramızda milyonlarca Dolar fark var” şeklinde konuştu.

“Teminat için gereken 2 buçuk milyon Dolar hazır, banka telefon bekliyor. Gemiler taşımaya hazır. Kısacası biz hazırız” diyen Paşa, “Bize bugün ‘getirin’ desinler, 15 ila 20 gün arasında yakıtı getirebiliriz. Her 15 günde bir gemi getirme taahhütü de verdik. Biz tek bir rafineri ya da gemi firmasıyla çalışmıyoruz. B planımız, C planımız da var” ifadelerini kullandı.

Paşa, “Yakıt taşıma işi zormuş gibi bir algı yaratıldı. Ama bu iş bizim için akaryakıt istasyonuna gidip benzin almak kadar kolay” dedi.

“Bilmedikleri bir şey var; bu işin doğrusu bu rakamlarla yapılır”

YENİDÜZEN’e konuşan Şirket Direktörü Süleyman Paşa, 32.80 Dolarlık tekliflerinden emin olduklarını, gerekli analiz çalışmalarını yaparak bu rakamı ortaya koyduklarını ifade ederek, bazı kesimlerin “Bu fiyata bu iş yapılmaz, yapamazlar” dediğini belirtti, “Bilmedikleri bir şey var; bu işin doğrusu bu rakamlarla yapılır. Aslında diğerlerini sorgulamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bize, bu işi yapamaz diyenlere açık davetimizdir; gelsinler, bir iş sürecini nasıl yönettiğimizi görsünler”

Esas yatırımlarının 1990 yılından bu yana jeneratör üzerine olduğunu ifade eden Paşa, “Bu ülkeyi jeneratör aydınlatıyor ve jeneratörün her zerresini adımız gibi biliyoruz. Kürkçüoğlu Jeneratör markasının bulunduğu her yerde biz varız. Bu ülkede girmediğimiz pafta, arazi neredeyse yok. Bize, bu işi yapamaz diyenlere açık davetimizdir; gelsinler, bir iş sürecini nasıl yönettiğimizi görsünler” dedi.

“Önemli olan elektrik faturaları… Bugün bir eve 10 bin lira elektrik faturası geliyor”

Merkezi İhale Komisyonu’nun ya da KIB-TEK’in vereceği karara sonsuz saygılarının bulunduğunu söyleyen Paşa, “İlla ki kendi uzmanlıklarına göre bu işi değerlendirip karar alacaklar. Biz ya da başka firma bu ihaleyi kazanır, önemli değil. Ama Kıbrıs halkı için, MİK için, KIB-TEK için ve kendim için önemli olan elektrik fiyatıdır. Bugün bir eve 10 bin lira elektrik faturası geliyor” şeklinde konuştu.

“6 teklif arasında en yakınımızla aramızda 1.2 milyon Dolar fark var… Bu, Lefkoşa’nın 1 aylık elektrik faturası demek”

Sundukları teklifin, bundan 2 sene önce yapılan ihalenin yüzde 20 altında olduğunu ifade eden Paşa, “6 teklif arasında en yakınımızla aramızda 1.2 milyon Dolar fark var. Bu, Lefkoşa’nın 1 aylık elektrik faturası demek” dedi.

“Hakaretlerle ilgili ihalenin sona ermesinin ardından hukuki girişimler başlatacağız”

“Bu işi yapamazlar” sözlerini hakaret olarak saydıklarını söyleyen Paşa, ihalenin sona ermesinin ardından gerekli hukuki girişimleri başlatacaklarını kaydetti.

“Bu işin içinde ranttan beslenenler var diye düşünüyorum”

“Bu işin içinden rant elde eden, ranttan beslenenler var diye düşünüyorum” diyen Paşa, “Herkes daha fazla para kazanmak istiyor. Biz de para kazanıyoruz. Ama bizim birinci önceliğimiz Kıbrıs Türk halkı” ifadelerini kullandı.

“KIB-TEK’in elektrik zammı, aldığı yakıtın fiyatından dolayı oluyor… Bizim teklifimiz, bu rakamların 10’da 1’i”

32,80 Dolarlık yakıtla, elektrik fiyatlarında indirimin yaşanabileceğinden söz eden Paşa, “Takdir edersiniz ki piyasalar her geçen saniye yükseliyor. Bugün Dolar yine yükseldi. Belki de KIB-TEK zam yapmayı bile planlıyor olabilir. Ama neye göre? Aldığı mevcut yakıta göre. 150 Dolarları, 80 Dolarları gördük, duyduk. Bizim teklifimiz, bu rakamların 10’da 1’i” şeklinde konuştu.

Yakıtın kalitesi… “Şartname herkese açık, herkese eşit”

Bu fiyata kalitenin de dahil olduğunu söyleyen Paşa, “Şartname herkese açık, herkese eşit. Cezai yaptırımları var. Biz bunları bilerek bu imzayı atıyoruz. Bu kurallar çerçevesinde istenilen yakıtı taşıyıp, 32.80 Dolara vereceğiz. En yüksek teklifle aramızda milyonlarca Dolar fark var” dedi.

“Bize bugün ‘getirin’ desinler, 15 ila 20 gün arasında yakıtı getirebiliriz”

“Teminat için gereken 2 buçuk milyon Dolar hazır, banka telefon bekliyor. Gemiler taşımaya hazır. Kısacası biz hazırız” diyen Paşa, “Bize bugün ‘getirin’ desinler, 15 ila 20 gün arasında yakıtı getirebiliriz. Her 15 günde bir gemi getirme taahhütü de verdik. Biz tek bir rafineri ya da gemi firmasıyla çalışmıyoruz. B planımız, C planımız da var” ifadelerini kullandı.

“Yakıt taşıma işi zormuş gibi bir algı yaratıldı. Ama bu iş bizim için akaryakıt istasyonuna gidip benzin almak kadar kolay”

KIB-TEK’e akaryakıt taşıma işinin çok zor olduğu yönünde bir algının yaratıldığını söyleyen Paşa, “Öyle bir şey yok. Bu, su üzerinde gemi yüzdürmek kadar ya da bir akaryakıt istasyonuna gidip benzin almak kadar kolay. Ama bazı insanların bu halka yaşattıklarından ötürü hepimiz büyük bir işmiş gibi bakıyoruz, elektriksiz kalmaktan korkuyoruz. Ama bu bizim için çok basit bir iş” şeklinde konuştu.