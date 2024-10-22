“Bilirkişi raporu 1 hafta içinde dosyaya eklenecek”

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias Otel Davası’nın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme ara kararına göre, bir sonraki duruşma 3 Aralık 2024'te yapılacak.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi.

Bunun yanında, mahkeme, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Bilirkişi Raporu’nun beklenmesine de hükmetti.

Karar sonrası basın açıklaması yapan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Öngörülerimize uygun bir karar verildi. Bilirkişi raporunun beklenmesine, bu sebeple de davanın 3 Aralık tarihine ertelenmesine karar verildi” dedi.

9 Eylül üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun 1 hafta içerisinde mahkeme dosyasına girmesinin beklendiğini belirten Esendağlı, “Sanık avukatlarının yoğun argümanlarla destekledikleri tahliye talepleri reddedildi. 3 tutuklu sanığın tutukluluk halleri devam edecek” ifadelerini kullandı.

Avukat Esendağlı, “3 Aralık’ta, 9 Eylül Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporu dosyaya girmiş ve taraflarca etüt edilmiş olacak. Bu rapor ışığında savunmalar gerçekleşecek” dedi.

Esendağlı, “Bu arada, yine duruşma salonunda gündemdeydi; kamu görevlilerine ilişkin soruşturma safhası devam etmekte. Erken dosyalanmasına ilişkin takip ve girişimlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise basına yaptığı açıklamasında, “Aileler olarak adalet için buradayız. Adalet, ‘olası kast’ ile gelmeli. 3’üncü bilirkişi raporu çıktığında tüm gerçekler yine mahkeme heyetine sunulacaktır. Buna inanıyoruz, biliyoruz” dedi.

Karakaya, “Bizim çocuklarımız, Türkiye’nin geleceğini kurtaracak. Biz artık Türkiye’de çocuklar ölmesin diye uğraşıyoruz. Söz verdik, sözümüzü tutacağız. 3 Aralık’ta adaletin olası kast ile gelmesi için yine buradayız. Şampiyon Meleklerimiz de Turist Rehberlerimiz de bizimle birlikteler” ifadelerini kullandı.