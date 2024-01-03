“Bilirkişi raporlarına karşı bir şey söylemek istemiyorum”

Serap ŞAHİN

İsias Otel Davası'nda mahkeme sanıkları dinlemeye devam ediyor... Bu kapsamda otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un kızı Şule Özbek kendini savundu.

2011 yılında babasının isteği üzerine İsias Otel'deki hisselerini, kardeşi Efe Bozkurt'a sattığını söyleyen Özbek, "2016 yılında ben şirkete ortak değildim. Şahsım ve ailem üzerine atılı suçları kabul etmiyorum. Bilir kişi raporlarının tespitlerine karşı, benim babam ailesinde nasıl bir insansa iş hayatında da öyle onurlu bir insandır. Bilir kişi raporlarına karşı bir şey söylemek istemiyorum" dedi.