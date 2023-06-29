Bilinçaltına derinlemesine bir yolculuk

Murat OBENLER

Haziran ayında toplam 7 dans gösterisini sanatseverlerle buluşturacak olan 24. Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali, Alman ekibinin sahneye koyduğu migrena 2x2 adlı gösteri ile sona doğru yaklaşıyor.

Limasol Rialto Tiyatrosu’nda yer alan ve queer kareograf ve performans sanaatçısı Yotam Peled’in sahneye koyduğu 45 dakikalık gösteri bilinçaltını bir araç olarak kullanarak insan bedeninin zaman ve mekanın ötesine geçip geçemeyeceği deneyimini sanatseverlerle paylaşıyor.

Bilinçaltını keşfederek gerçeküstü bir alana ulaşan hibrit solo performansta sanatçı Yotam Peled bu bilinçaltını keşfederek, travmalar ve fantezilerle yüzleşerek kehanet kavramını somutlaştırmayı amaçlayan İncil'deki Yunus hikayesinin soyut, çağdaş bir yorumunu sunuyor.

Vahşi hareket kalıplarının yoğunlaşması, vücudun yavaş yavaş yapısökümüne, çözülmesine, erimesine ve soyut bir malzemeyi, içinden geçen duyumlara itaat etmekten başka net bir amacı olmayan bir uzuvlar ve organlar kolektifini uyandırmak için teslim olmasına neden olan gösteri bir kendinden geçme hali ile toplumun entelektüel kısıtlamalarının ötesinde işlev gören bir varlık olmaya yönelik bir çağrı olarak da yorumlanabilir.

Aşırı yoğunluğa ve parçalanmaya itilen icracının bedeni, maharet ve ayrıntıyla mekânı dolaşır, gizli alanları ve yüzeyleri özgürleştirir, katarsis'e ve nihayetinde kendini tanımaya ulaşır.



Son gösteri Tabea Martin’den “Forever”

Festival Limasol'da kareografisini Tabea Martin’in yaptığı ve dansçılar Tamara Gvozdenovic, Emeric Rabot, Benjamin Lindh, Daniel Staaf ve Miguel do Vale’nin sahneye koydukları Forever adlı gösteri ile sona erecek.