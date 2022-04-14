Bilgi Teknolojileri Kurumu: “Görev sınırı kaldırılmak isteniyor”

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Hükümeti, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nda Başkan, Yardımcı ve Kurum üyelerinin yeniden atama noktasındaki ‘sınırlamayı’ kaldıracak, Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı hazırlayarak, Meclis’e sundu.

Muhalefetin ‘kişiye özel düzenleme’ yorumuyla tepki göstermesine rağmen yasa tasarısının ivediliği alındı, görüşülmek üzere İdari Kamu ve Sağlık Komitesi’ne gönderildi.

Şu anda yürürlükte olan yasaya göre BTHK’da Başkan, Başkan Yardımcısı ve kurum üyeleri sadece iki dönem görev yapabiliyor.

Ancak yeni düzenlemenin yasallaşması halinde; kurulda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyelerinin görev süreleri dolsa da ‘sınırsız süre’ ile görevde olmaya devam edecek, herhangi bir sınır olmadan defalarca atanabilecek.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, yasadaki değişikliğe yönelik eleştirilere cevap vererek, “Atama mercii uygun görmesi durumunda yeniden atanabilir. Aynı kişi yorumları var ama atayacak olan için seçenek artıyor” yorumunu yaptı.

ŞU ANDA YASA NE DİYOR?

Şu anda yürürlükte olan ilgili yasanın 7’inci maddesi; Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyelerinin görev sürelerini düzenliyor.

Söz konusu yasaya göre; Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyeleri, görev sürelerinin dolması halinde, sadece bir defa daha yeniden atanabiliyor.

Kurul üyelerinin görev süresi de 5 yıl ile sınırlandırılıyor.

Başkan, Başkan Yardımcısı ve Kurul üyelerinin en fazla iki dönem görev yapabileceği yasada açıkça ifade ediliyor.

Kamu görevlilerinin Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı veya üye olarak atanamayacakları da yasada yazıyor.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük:

“Atayacak olan için seçenek artıyor”

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, şu anda yeniden atanma ile ilgili iki dönem sınırlaması olduğunu söyledi, yapılması düşünülen değişiklikle de bu sınırlamanın kaldırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Bürüncük, bu konudaki eleştirilere de yanıt vererek,

“Atama mercii uygun görmesi durumunda yeniden atanabilir. Aynı kişi yorumları var ama atayacak olan için seçenek artıyor” dedi.

Yasada farklı noktada değişikliğe ihtiyaç olup olmadığına ilişkin soruya da cevap veren Bürüncük, “Sektörde dinamik bir süreç yaşıyoruz. Yasada eksikleri fark ediyor, çalışıyoruz. Uygun bir zamanda değişik konuları kapsayan öneriler de yapacağız. Daha kapsamlı çalışma gerekir” şeklinde konuştu.

Berova: Ne zaman görüşüleceği netleşmedi

İdari Kamu ve Sağlık Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova, komite gündeminde belediyeler reformunun olduğunu söyledi, söz konusu yasa tasarısının ne zaman görüşüleceğinin henüz netleşmediğini aktardı.

Pazartesi günü belediyeler reformuna ilişkin Ad-Hoc Komite kurulup, kurulmayacağının netleşeceğini belirten Akansoy, bu nedenle Elektronik Haberleşme Yasa Tasarısı’na ilişkin komite olarak değerlendirme yapmadıklarını ifade etti.

Meclis’te de gündem olmuştu:



“Düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulayan kurumlar için maksimum iki yıl görev süresi olur”



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu işin BTHK Başkanı ya da partizanca yapılmasıyla ilgili olmadığına işaret ederek, bütün dünyada düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulayan kurumlar için maksimum iki yıl görev yapması ve tekrar atanamaması gibi bir uygulama olduğunu anlattı.



Erhürman, bu düzenlememin yapılmasının, gelecekte partizanca ve kişinin niteliğinin yetmemesi durumunda da meclisin gündemine gelmesinin önünü açabileceğini belirterek, bunun siyasi otoriteyle iletişim içinde olmaması için bütün dünyada uygulanan bir usul olduğunu belirtti.

Erhürman, ilkesel olarak bu tavrın konulması gerektiğini söyledi.