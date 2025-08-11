Bienal Lefkoşa’ya 22 Ülkeden 150 Başvuru

Lefkoşa’da düzenlenecek olan uluslararası çağdaş sanat etkinliği Bienal Lefkoşa, 7 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Arkhe tarafından organize edilen bienal, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin himayesinde, Vedat Kaner Vakfı’nın ana sponsorluğu, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsorluğu ve Pasha Group’un konaklama sponsorluğu ile hayata geçiyor. Ayrıca, Design House Stockholm ve Poster for Tomorrow da Bienal Lefkoşa’ya destek veriyor.

İlk edisyonuna büyük ilgi gören Bienal Lefkoşa’ya, 22 farklı ülkeden toplam 150 sanatsal proje başvurusu yapıldı. Başvuru yapılan ülkeler Amerika, Almanya, Portekiz, Belçika, Brezilya, Rusya, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada, İtalya, Nijerya, Pakistan, Zimbabve, Özbekistan, Kazakistan, Kamerun, Türkiye, Kıbrıs'ın kuzeyi, İran, Mısır, Filistin ve Güney Kıbrıs.

Sanatçılar kadar kültür profesyonellerinin de dikkatini çeken bienal, sadece bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, Lefkoşa’nın kültürel, ekonomik ve sosyal yapısına kalıcı katkılar sunmayı hedefliyor.

Sanatla Kente Dokunmak

Bienal, genç sanatçılara yeni ifade alanları açarak onların görünürlüğünü artırmayı, aynı zamanda sanatın eğitici ve dönüştürücü gücünü öne çıkarmayı amaçlıyor. Bu yönüyle sadece sanat dünyasına değil, üniversitelerden sivil toplum örgütlerine, meslek odalarından esnafa kadar tüm kenti içine alan katılımcı bir model öneriyor.

Lefkoşa’nın tarihi ve mimari dokusu, kültürel çeşitliliği ve çok katmanlı mirası, bienalin tematik çerçevesini oluşturuyor. Yerel sanatlar, geleneksel üretim biçimleri ve kentin hafızasında yer etmiş mekânlar da bienalin önemli bileşenleri arasında yer alacak.

Tarihi ve Sembolik Mekanlar Bienal’e Ev Sahipliği Yapacak

Bienal Lefkoşa kapsamında kullanılacak mekânlar da şehrin kültürel ve tarihsel dokusunu yansıtan özel alanlardan seçildi. Atatürk Kültür Merkezi, Bedesten, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu, Sultan II. Mahmut Kütüphanesi, Arabahmet Kültür Evi ve Bandabuliya, bienalin kesinleşen ana sergi ve etkinlik alanları arasında yer alıyor. Ayrıca kent genelinde farklı bölgelerde yer alan sahne ve kamusal alanların bienale entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor. Çoklu mekân kullanımı sayesinde bienal, Lefkoşa'nın hem tarihi belleğine hem de güncel kent yaşamına dokunan dinamik bir sanat rotası oluşturmayı hedefliyor.

Katılımcı Süreç: Bienal Açık Forumlarla Şekillendi

Etkinlik öncesi sürecin katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yürütülmesi için, iki ayrı açık oturumda Bienal Forumu düzenlendi. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve kültür profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirilen forumlarda, bienalin amacı, süreci ve vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı. Katılımcılar görüş ve önerileriyle sürece aktif katkı sundu.

Küratoryal Ekip ve Seçici Kurul

Bienalin küratöryal ve seçici komitesinde, uluslararası alanda tanınan isimler yer alıyor: Fransa’dan küratör Hervé Matine, İtalya’dan tasarımcı Ginette Caron, Kıbrıs’tan tasarımcı ve akademisyen Senih Çavuşoğlu ve İspanya’dan sanatçı ve Arkhe Yürütme Kurulu Üyesi Aslı Bolayır. Bu ekip, gelen 150 başvuruyu değerlendirerek bienalde yer alacak projeleri seçecek. Seçilen eserlerin uygulanması sürecinde de küratoryal kurul olarak görev almaya devam edecekler. Bienalde yer alacak sanatçılar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü kamuya ilan edilecek.

Merhamet ve Sanatın Gücü

Bienalin arka planında, çağdaş dünyada merhamet kaybına dikkat çeken bir düşünsel çerçeve yer alıyor. Etkinliğin hazırlık sürecinde referans alınan Susan Sontag’ın “Başkalarının Acısına Bakmak” adlı eserinde dile getirdiği gibi, merhamet artık pasif bir duygu değil; eyleme dönüşmesi gereken bir sorumluluk olarak ele alınıyor. Bienal Lefkoşa da bu sorumluluğu sanat aracılığıyla üstleniyor.