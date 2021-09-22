Biden, Anastasiadis’e randevu vermedi
Politis’in iddiasıBiden, Anastasiadis’e randevu vermedi
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Politis’in iddiası
Biden, Anastasiadis’e randevu vermedi
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e, “dostum” dediği ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşme randevusu vermediği iddia edildi.
Politis, birinci sayfasından “Amerikalılardan Ohi… ‘Dost’ Biden, ‘Dostu’ Niko’yla Görüşmeyecek” başlığıyla verdiği haberde, “Biden Başkan İçin Zaman Bulmadı” yorumu yapıldı.
başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı habere göre Anastasiadis, Biden’den çok istediği görüşme randevusunu alamadı.
Habere göre, Anastasiadis’in görüşme önerisine Biden’dan ‘programının çok yoğun olduğu’ ve ‘görüşmeye zamanı olmadığı’ cevabı geldi.
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