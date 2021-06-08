Bıçaklı: “Hükümet aidatlara göz dikerek % 5 haraç almak istiyor”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Hükümet’in sendikaların aidatlarından %5 kesinti öngören yasa tasarısını eleştirdi, hükümetin sendikaların üyelerinden aldığı aidatlarından “haraç almak istediğini” söyledi.

Bıçaklı açıklamasında, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin halkın gerçek iradesini yansıtmadığını savunarak, hükümete “hodri meydan” diyerek meydan okudu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde 23 Milletvekilinin desteğini alarak oluşturulan Azınlık Hükümeti şu anda halkın gerçek iradesini temsil etmiyor.

Buna rağmen özellikle son zamanlarda almış oldukları kararlarla halkımızın büyük bir çoğunluğunu açlığa mahkum ettiler. Bu yanlış kararlarına karşı duran ve yasal eylem haklarını kullanan sendikaları da kapatmak ve yok etmek için Anayasal suç işleyerek birçok kararlar almaya çalışmaktadırlar.

Devlete ‘para yoktur’ deyip çalışanların ücretlerinden her gün kesinti yapan Ancak siyasi partilerine 2021 yılında 170 Milyon devlet yardımı alan sermayeye Devletin kasasından her ay milyonlarca lira yardım yapan bu zihniyet şimdide sendikaların üyelerinden aldığı Aidatlara göz dikerek % 5 haraç almak istemektedir.

Belli ki Hükümet olduğunu iddia edenler sendikalarla karşı karşıya gelmek istemektedir. O zaman bizde HODRİ MEYDAN diyoruz.”