Bıçaklı: “Asgari ücretlilere de yılda üç kez hayat pahalılığı ödenecek şekilde yasal düzenleme yapılmalı”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, özel sektörde asgari ücretle çalışanlara da yılda üç kez hayat pahalılığı ödenecek şekilde yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, kamu çalışanları ve emeklilere yılda üç kez hayat pahalılığı ödeneği hakkının uygulanması için Meclisten yasa geçirildiğine işaret ederek, özel sektörde asgari ücretle çalışanlara da aynı uygulamanın yapılması gerektiğini ifade etti.

“Devleti yönetenler asgari ücretlilere üvey evlat muamelesi yapamaz” diyen Bıçaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başta olmak üzere hükümetin ivedi olarak asgari ücret yasasını değiştirerek, asgari ücretlilere de yılda üç kez hayat pahalılığı ödenecek şekilde yasal düzenleme yapması gerektiğini kaydetti.

Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olan bu haksızlığın giderilmesi için ilgilileri göreve davet etti.