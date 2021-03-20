Beyköy'de yine top atışı: "Can ve mal emniyeti tehlikede"
Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı’nda 29 Mart-6 Nisan arasında top atışı yapılacak. Yapılan açıklamada bölgenin can ve mal emniyeti bakamından tehlikeli olduğu belirtildi.
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Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı’nda 29 Mart-6 Nisan tarihleri arasında topçu atışı yapılacağı duyuruldu ve bölgeye girilmemesi gerektiği belirtildi.
Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş’un açıklamasına göre, atışlar 08.30 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Açıklamada, serbest giriş duyurusu yapılana kadar, bölgenin, can ve mal emniyeti bakamından tehlikeli olduğu da belirtildi.
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