Beyköy’de ‘topçu atışı’ yapılacak
Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı’nda 29 Mart-6 Nisan tarihleri arasında topçu atışı yapılacağı duyuruldu ve bölgeye girilmemesi gerektiği belirtildi.
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Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı’nda 29 Mart-6 Nisan tarihleri arasında topçu atışı yapılacağı duyuruldu ve bölgeye girilmemesi gerektiği belirtildi.
Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş’un açıklamasına göre, atışlar 08.30 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Açıklamada, serbest giriş duyurusu yapılana kadar, bölgenin, can ve mal emniyeti bakamından tehlikeli olduğu da belirtildi.
FOTO: ARŞİV
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Etiketler : beyköy, atış alanı, topçu atışı