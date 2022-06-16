Beyarmudu'nda mizik ziyafeti

Beyramudu Belediyesi TSM Korosu “Sevdi Gönlüm” adlı konser verdi.

Beyarmudu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konser önceki akşam Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi.

Konserde, şef Ersin Tünay yönetiminde, Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal sahne aldı.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ,şef Ersin Tünay, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Çiğdem Gürdal ve ekibine plaket ve çiçek takdim etti.