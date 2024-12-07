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Beyarmudu'nda kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Beyarmudu'nda kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Beyarmudu’nda, kaza yapan alkollü sürücü Hüseyin Sipahi, tutuklandı.

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Beyarmudu’nda, kaza yapan alkollü sürücü Hüseyin Sipahi, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında, Beyarmudu’nda, 127 miligram alkollü Hüseyin Sipahi (E-37), yönetimindeki PS 030 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp sınır tellerine çarptı. 

Kaza sonucu yaralanan olmazken, Sipahi tutuklandı. 

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