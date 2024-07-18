Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı
Girne-Değirmenlik Anayolu’nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri yana devrildi, mikserin sürücüsü yaralandı.
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Girne-Değirmenlik Anayolu’nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında beton mikseri yana devrildi, mikserin sürücüsü yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün 13.30 sıralarında meydana geldi, 26 yaşındaki sürücü Ali Raza yönetimindeki JA 060 plakalı beton mikseri ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ALİ RAZA Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. .
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