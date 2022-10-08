Beş ilçede asayiş ve trafik operasyonu: 27 araç men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, Cuma akşamı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’daki denetimler kapsamında, kahvehane, gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak toplam 18 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 800 araç sürücüsü kontrol edildi ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı toplam 311 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan dolayı 27 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Ayrıca, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele İlçelerinde, polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında 965 araç sürücüsü kontrol edildi ve 17’si alkol tesiri altında araç kullanma olmak üzere, çeşitli suçlardan dolayı 232 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 12 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.

Girne’de kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girme ve bulunması yasak 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.