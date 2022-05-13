Beş ilçede asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de dün gece eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 21.00 – 01.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüleri sorumluluk sahalarında eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da kontrol edilen eğlence mekanları, gece kulüpleri ile kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 511 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 422 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 43 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da kontrol edilen eğlence mekanları, gece kulüpleri, restorantlar ile marketlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, bahis evlerinde yapılan denetimlerde, ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 6 kişi tutuklandı. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 650 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

GİRNE

Girne’de kahvehaneler ve pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 952 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 167 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 29 araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 228 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi veve 1 araç sürücüsü tutuklandı.

Ayrıca, operasyon kapsamında kontrol maksatlı durdurulan iki ayrı araçta yapılan aramada, tasarruflarında kanunsuz olarak tecavüzi alet ve kama bulunduran iki kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

İSKELE

İskele’de kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 245 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 73 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.