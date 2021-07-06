Bertan Zaroğlu YDP’den istifa etti: “2011 kişi ile birlikte istifa ettik”

Milletvekili Bertan Zaroğlu Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) istifa etti.

YDP Genel Merkezi’ne kalabalık bir heyetle giden Zaroğlu 2011 kişinin partiden istifasını yetkililere takdim etti.

“Baskılarla istifaya zorlandım”

“YDP hükümete gelince liyakat usulüne göre atamalar beklerken partiyi büyüten kişiler dışlandı. Bunları görünce YDP Kurultayı’nda aday oldum” diyen Zaroğlu, “Arıklı tarafından şahsımıza hakaret edildi. Hiçbir karşılık vermedim” diye konuştu.

“O toy dediği, o genç dediği çocuk kurultayda % 48 oy aldı” şeklinde konuşan Zaroğlu, kurultay sonrası yaşananlarla ilgili Arıklı’yı suçladı.

“Bu yaşananların ardından zorla partimden gönderilme sürecim başladı. Ben kendi isteğimle değil, baskılarla partimden ayrılıyorum” diyen Zaroğlu, Arıklı’nın oyunlarını bozduğunu iddia etti.

“Millet Partisi”

“YDP MYK’sında istifam istendi. Bunun istenmesi Bertan Zaroğlu’nun boşalan Çalışma Bakanlığı koltuğuna oturma ihtimalidir” diyen Zaroğlu, istifasıyla ilgili YDP yönetimini suçladı. Bertan Zaroğlu “Millet Partisi” isimli bir parti kuracağını açıkladı.

Zaroğlu “Hükümete desteğim ihtiyatlı şekilde devam edebilir” diye de ekledi.

Arıklı-Zaroğlu kurultayda yarışmıştı

Nisan ayında gerçekleşen YDP kurultayında mevcut başkan Erhan Arıklı ile yarışan Bertan Zarolu YDP yönetimi ile sorunlar yaşamıştı.

Kurultayda Erhan Arıklı 2120 oy, Bertan Zaraoğlu da 1951 oy almıştı. 39 oy geçersiz sayılmıştı.