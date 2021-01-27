Berova: “Tedbir amaçlı izoleyim, kurallara uyalım, hastalık kapımızda”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, gittiği berber salonundaki çırağın COVID-19 olduğunu öğrenmesinin ardından yapılan testinin Negatif çıktığını, buna rağmen tedbir amaçlı izole olduğunu açıkladı.

Pazar güne dek izole olacağını ifade eden Berova, “Hastalık kapımızda” diyerek alınan kurallara uyma çağrısı yaptı.

Berova, paylaşımında şunları belirtti:

“Geçtiğimiz Cumartesi günü gittiğim berber salonunda 15 dk kaldım. Berber koltuğunda geçirdiğim 10 dk dışında maskeliydim. Berber maskeliydi. Orda çalışan çırak maskeliydi. Ertesi gün çırağın covid pozitif çıkması nedeniyle kendimi izole ettim. Berberin ve benim pcr testlerimiz negatif geldi. Pazar güne kadar izole kalmaya devam edip tekrar test yaptıracağım. Bu dönem içerisinde arayıp soran mesaj atan tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Covid salgını hız kesmeden tüm dünyada devam ediyor. Ülkemizdeki duruma bakacak olursak son ay içinde belirgin bir artış mevcut. Aşılama programının başlaması umut verici ancak özellikle son günlerde artan semptomatik hasta sayısına bağlı olarak Lefkoşa ve Girne bölgesinde ciddi kısıtlamalar yürürlüğe kondu. Bugün Girnenin normalde kalabalık olan yerlerinde sakinlik olduğu bilgisini aldım. Birkaç istisnai durum dışında sokakta maske kullanımı mevcutmuş. Alınan kararlara uyum artıkça bu kısıtlamaların meyvelerini gelecek hafta görmeye başlayacağız. Bugün itibari ile yakın dostlarımızdan semptomlu olanlar var. Yoğun bakımda tedavi görenler var. Yani hastalık sevdiklerimizde, hastalık kapımızda. Bu hastalıkla mücadelenin en temel koşulu KORUNUP KORUMAK. Hastalık bize gelmez demeyin GELİYOR. Sevdiklerimizi koruyalım önlemlere uyalım. Üzüntüden kahrolmayalım. Aşılama programının devamı ve bahar aylarının gelmesi ile birlikte artık özlediğimiz günlere dönmeye yaklaşalım.

Birlikte Başarabiliriz. Ekonomik zorlukları da mutlaka aşacak bir yol bulabiliriz.”