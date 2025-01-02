Berova: “Sendikalarla en geç çarşamba görüşeceğiz”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili öngördükleri yasal düzenlemeyi ele almak üzere en geç önümüzdeki Çarşamba sendikalarla bir araya geleceklerini açıkladı.

Berova, bakanlık bürokratlarının çalışmalarını sürdürdüğünü, yarın kendisine sunum yapılacağını kaydederek, Meclis Genel Kurulu toplantılarının yapılacağı pazartesi ve salı günleri toplantı erken biterse bu günlerde, ya da en geç çarşamba günü sendikaları toplantıya çağıracağını söyledi.

BRT 1’de 18. Saat programına canlı telefon bağlantısıyla katılan Berova, ilgili yasa tasarısı Meclis komitesinde görüşülmek üzere komite toplantıya çağrıldığında sendikaların iki günlük genel grev uyguladığını hatırlatarak, 27 Aralık’ta sendikalarla Meclis’te bir araya gelerek onları dinlediğini, notlarını aldığını kaydetti.

Berova, maaşlara gerçek hayat pahalılığının yansıtılması üzerine bir hazırlık yaptıklarını ifade ederek, mevcut uygulama ile yasa tasarısının öngördüklerinin rakamsal olarak ne ifade ettiğini bakanlıkta yeniden ele aldıklarını kaydetti. Berova, sendikalarla aynı dili konuşabilmek için rakamların ortaya konulacağını belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Yarın itibarıyla bu çalışmalar tamamlanacak ve bürokratlar bana sunum yapacak. Sendikalara söz verdiğimiz gibi ilgili yasa tasarısını onlarla görüşüp Meclis’e ona göre sunacağız.” dedi.

Pazartesi ve salı Meclis Genel Kurulu toplantıları olduğunu hatırlatan Berova, toplantılar uzamazsa bu günlerde, olmazsa en geç çarşamba günü sendikaları görüşmeye çağıracaklarını bildirdi.

Berova, hayat pahalılığı ödeneğini yılda iki kez vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, “gerçek hayat pahalılığı olarak maaşlara yansıtılacaktır” şeklinde bir düzenleme yaptıklarını, bu düzenlemenin getirisinin ne olduğunu, yükselen maaş hakkının bütçede artırdığı yükü, önümüzdeki 5 yıl için ortaya nasıl bir tablo çıkacağını sendikalarla görüşmesinde açık ve şeffaf şekilde anlatacağını söyledi.