Berlin Film Festivali tadında Alman filmleri seçkisi

Goethe-Institut Cyprus tarafından 1-4 Şubat tarihleri arasında 5.kez gerçekleşecek Berlinale Selection 2024 etkinliği 2022 ve 2023 Berlin Film Festivalleri’nden seçilen 6 filmi Kıbrıslı sinemaseverlere sunuyor.

Orijinal dilinde ve İngilizce altyazılı olarak Lefkoşa’nın güneyindeki Pantheon Sineması’nın büyük perdesinde gösterilecek 3 kurmaca ve 3 belgeselden oluşan seçki insan hakları, cinsiyet eşitliği, aktivizm, iklim krizi, göç, entegrasyon gibi güncel ve kalıcı konulara değiniyor. Sinemaseverleri farklı dönemlere, kültürlere, şehirlere ve hatta ülkelere doğru bir yolculuğa çıkaracak seçki farklı bakış açılarını, hikayeleri ve deneyimleri seyirciyle paylaşıyor. Girişin ücretsiz olduğu Berlinale Selection 2024, Pantheon Sineması işbirliğinde ve Friends of Cinema Society desteğiyle düzenleniyor.



Çevre ve aktivizm

Yakın zamanda Dubai'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı ve fosil yakıt çağının “sonun başlangıcını” işaret eden COP28 Anlaşması ile eyleme geçmenin aciliyeti vurgulanıyor. İklim krizi ve çevre sorunları belgesel Lonely Oaks filminin merkezinde ve Christian Petzold'un son filmi Afire'ın arka planında yer alıyor. Lonely Oaks filminde ve çevre aktivisti Klitos Papastylianou ile devam edecek olan tartışmada, insanların neden aktivizmle meşgul olduğu veya aktivizmin ne kadar ileri gitmesi gerektiği veya hatta gitmesi gerektiği gibi aktivizmle ilgili acil sorular ele alınıyor.

Yönetmen Christian Petzold'un Berlinale 2023'te Gümüş Ayı kazanan filmi Afire, iklim krizinin arka planında kendini yansıtma, birbirini ve kendini anlama üzerine bir hikaye anlatıyor.



İnsan Hakları ve İran’dan bir kadın insan hakları savunucusu hikayesi

En son Nobel Barış Ödülü, kadın hakları için onlarca yıldır mücadele ettiği için tutuklu İranlı insan hakları savunucusu Narges Mohammadi'ye verildi. Şu anda Evin Hapishanesi’nde tutulan kadının cezası 15 ay daha uzatıldı. Kendisine tecavüz etmeye çalışan bir erkeği bıçaklayarak kendini savunduğu için yedi yıl hapiste kaldıktan sonra idam cezasına çarptırılan ve asılarak idam edilen genç bir kadını konu alan “Tahran'da Yedi Kış” belgeseli gösteriliyor.



Göçmenlik, entegrasyon ve Almanya’daki Türklerin müzikal hikayesi: Aşk, Mark ve Ölüm

Entegrasyon ve bunun getirdiği zorluklar, seçilen filmlerin hemen hemen hepsinde, her birinde farklı bir bağlam ve ortamda gösterilmektedir. Cem Kaya’nın “Love, Deutschmarks and Death” filminde 1960'ların başında Türkiye'den Almanya'ya göç eden misafir işçileri görüyoruz ve hem kutlamalarını hem de zorluklarını müzikleri ve müziğin altmış yıllık gelişimi aracılığıyla öğreniyoruz.



Cinsiyet eşitliği ve Clara’nın kendi kaderini tayin etme mücadelesi

“Talking About the Weather” adlı uzun metrajlı filmin kadın bağları, anlamlı iletişim ihtiyacı, mesafe ve yakınlık ile gerçek kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlığı bulmadaki zorluklar hakkındaki yaşamla ilgili soruları soran doktora öğrencisi Clara'nın hikayesini merkezinde alan bir yapım. Almanya'nın kırsal kesiminde yaşayan ailesi tarafından kişisel ve mesleki yaşamı pek anlaşılmıyor gibi görünüyor Clara’nın hikayesi bu filmde seyirciyle paylaşılıyor.



Berlin'in sosyal açıdan yoksun bir bölgesindeki genç çocukların gerçekçi resmi

Film serisi pek de sıradan olmayan bir gençlik filmi olan “Güneş ve Beton” ile son bulacak. Felix Lobrecht'in otobiyografik ilk romanından uyarlanan film, Berlin'in sosyal açıdan yoksun bir bölgesindeki genç çocukların gerçekçi bir resmini çiziyor.



GÖSTERİM PROGRAMI

Perşembe 01.02.2024 (Saat 20:00)

Afire (Roter Himmel) (Yönetmen ve yazar: Christian Petzold, 2023, 103')

Cuma 02.02.2024 (Saat 20:00)

Lonely Oaks (Vergiss Meyn Nicht) (Yön: Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl,Jens Mühlhoff, 2023, 102')

(Çevre aktivisti Klitos Papastylianou’nun girişi ve yöneteceği tartışma ile)

Cumartesi 03.02.2024 (Saat 18:00)

Talking About the Weather (Alle reden übers Wetter) (Yön-yazar: Annika Pinske, 2023, 90')

Saat 20:00

Seven Winters in Tehran (Yönetmen ve yazar: Steffi Niederzoll, 2023, 96')

Pazar 04.02.2024 (Saat 18:00)

Love, Deutschmarks and Death (Aşk, Mark ve Ölüm) (Yönetmen: Cem Kaya, 2022, 96')

Saat 20:00

Sun and Concrete (Sonne und Beton) (Yönetmen: David Wnendt, 2023, 119')

(Bilgi: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/cyprus/berlinaleselection)