Berlin Film Festivali seçkisi “Güneş ve Beton” gösterimi devam ediyor

Murat OBENLER

Goethe-Institut Cyprus tarafından 5.kez gerçekleşen Berlinale Selection etkinliği Yönetmen David Wnendt’in Sun and Concrete (Sonne und Beton) filmiyle açıldı. 2022 ve 2023 Berlin Film Festivalleri’nden seçilen 5 filminin Kıbrıslı sinemaseverlerle orijinal dilinde ve İngilizce altyazılı olarak Lefkoşa’nın güneyindeki Pantheon Sineması’nda buluştuğu etkinliğin açılışında Goethe-Institut Cyprus Direktörü Dr.Gabriele Gauler bir konuşma yaptı. Daha sonra iki saatlik Felix Lobrecht'in otobiyografik ilk romanından uyarlanan ve Berlin'in sosyal açıdan yoksun bir bölgesindeki genç çocukların gerçekçi bir resmini çizen “Güneş ve Beton” adlı film sinemaseverlerle buluştu. 2 kurmaca ve 3 belgeselden oluşan seçki insan hakları, cinsiyet eşitliği, aktivizm, iklim krizi, göç, entegrasyon gibi güncel ve kalıcı konulara değiniyor. Sinemaseverleri farklı dönemlere, kültürlere, şehirlere ve hatta ülkelere doğru bir yolculuğa çıkaracağı seçki farklı bakış açılarını, hikayeleri ve deneyimleri seyirciyle paylaşıyor. Girişin ücretsiz olduğu Berlinale Selection 2024, Pantheon Sineması işbirliğinde ve Friends of Cinema Society desteğiyle düzenleniyor.

GÖSTERİM PROGRAMI



Pazar 04.02.2024 (Saat 18:00)

Love, Deutschmarks and Death (Aşk, Mark ve Ölüm) (Yönetmen: Cem Kaya, 2022, 96')

Saat 20:00

Sun and Concrete (Sonne und Beton) (Yönetmen: David Wnendt, 2023, 119')

(Bilgi: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/cyprus/berlinaleselection)