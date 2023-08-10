Benzine indirim dizele zam

Akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre; 95 ve 98 Oktan benzin fiyatları 58 kuruş azalırken, Diesel ve Gazyağı ise 71 kuruş arttı.

Yeni düzenlemeye göre; 95 Oktan benzin 29.23 TL, 98 Oktan benzin 29.79 TL, Diesel ve Gazyağı 29.65 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.