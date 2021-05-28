Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Çayır’a 18 ay hapis
Benzine bir zam daha

Benzine bir zam daha

Bakanlar Kurulu, aldığı karar ile benzine zam yaptı. Karar resmi gazetede yayınlandı. 

A+A-

Bakanlar Kurulu, aldığı karar ile benzine zam yaptı. Karar resmi gazetede yayınlandı. 

Buna göre
Kurşunsuz 98: 6,17 TL’den 6,64 TL’ye,
Kurşunsuz 95: 6,07 TL’den 6,51 TL’ye,
Euro Diesel: 5,61 TL’den 6,04 TL’ye
Gaz yağı: 5,61 TL’den 5,95 TL’ye yükseldi.

Resmi gazetede yayınlanan emirnameye göre yeni fiyatlar bu gece yarısından sonra geçerli olacak. 

Bu haber toplam 1091 defa okunmuştur
Etiketler :