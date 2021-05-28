Benzine bir zam daha
Bakanlar Kurulu, aldığı karar ile benzine zam yaptı. Karar resmi gazetede yayınlandı.
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Bakanlar Kurulu, aldığı karar ile benzine zam yaptı. Karar resmi gazetede yayınlandı.
Buna göre
Kurşunsuz 98: 6,17 TL’den 6,64 TL’ye,
Kurşunsuz 95: 6,07 TL’den 6,51 TL’ye,
Euro Diesel: 5,61 TL’den 6,04 TL’ye
Gaz yağı: 5,61 TL’den 5,95 TL’ye yükseldi.
Resmi gazetede yayınlanan emirnameye göre yeni fiyatlar bu gece yarısından sonra geçerli olacak.
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Etiketler : benzin