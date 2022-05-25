Benzinciler: “Fiyatların ne olacağını göreceğiz”

Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz hafta akaryakıta yapılması planlanan artışın bir hafta süreyle devlet tarafından karşılanmasının ardından gözler yeni belirlenecek olan akaryakıt fiyatlarına çevrildi…

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, “Bu haftaki Dolar ve Petrol fiyatlarını takip edip önümüzde günlerde fiyatların ne olacağını göreceğiz” derken, vatandaş birçok petrol istasyonunda akaryakıt bulamadığını ifade ediyor.

Bu yönde bir sıkıntının kendilerine ulaşmadığını dile getiren Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, tüm K-PET istasyonlarında yakıt olduğunu ifade etti. Çağdal, “ALPET’te herhengi bir eksiklik yaşandığı bana bildirilmedi” dedi.

‘Perşembe veya Cuma günü yüklü zam yapılacak’ iddialarını sorduğumuz Çağdal, “Geçtiğimiz hafta çok yükselen fiyatlar biraz geriler mi beklentisi ile zam yapılmadı. Bu hafta ne olacağını Dolar ve Petrol fiyatları belirleyecek” şeklinde konuştu.

Zam Maliye tarafından karşılanmıştı

Hatırlanacağı üzere; Bakanlar Kurulu Sözcüsü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, 20 Mayıs tarihli Bakanlar Kurlu toplantısı ardından, akaryakıta petrol ve dövizdeki yükselme nedeniyle artış yapıldığını ancak artışın bir hafta süreyle Maliye Bakanlığı’nca karşılanacağını açıklamıştı.

Alınan karara göre akaryakıta yapılması gereken zam bir hafta süreliğine hükümet tarafından üstlenilmişti.

Dursun Oğuz "Buna göre; 95 Oktan benzine 3.90 TL, 98 oktan benzine 3.96 TL ve Euro dizele 0.98 TL artış gelmesi gerekiyordu, ancak hükümet bu zammı halka yansıtmayacak ve 1 hafta süreliğine karşılayacak" demişti.