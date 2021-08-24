Benzin 7,60 TL’den, 7,50 TL’ye, Euro Diesel 6,91’den 6,81 TL’ye düştü
Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından akaryakıtta açıklanan 10 kuruşluk indirim Resmi Gazete’de yayınlandı, fiyatlara yansıdı.
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Bakanlar Kurulu 'nun dünkü toplantısının ardından akaryakıtta açıklanan 10 kuruşluk indirim Resmi Gazete’de yayınlandı, fiyatlara yansıdı.
10 kuruşluk indirimiyle fiyatlara şu değişiklik yansıdı:
13 Temmuz’da 7,60 TL olan 98 oktan benzinin litresi 7,50 TL’ye gerilerken, 95 oktan benzin 7,45’ten 7,35’e, Euro Diesel 6,91’den 6,81’e, gazyağı ise 6,67’den 6,57’ye indi.
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