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Benzin 7,60 TL’den, 7,50 TL’ye, Euro Diesel 6,91’den 6,81 TL’ye düştü

Benzin 7,60 TL’den, 7,50 TL’ye, Euro Diesel 6,91’den 6,81 TL’ye düştü

Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından akaryakıtta açıklanan 10 kuruşluk indirim Resmi Gazete’de yayınlandı, fiyatlara yansıdı.

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Bakanlar Kurulu 'nun dünkü toplantısının ardından akaryakıtta açıklanan 10 kuruşluk indirim Resmi Gazete’de yayınlandı, fiyatlara yansıdı.

10 kuruşluk indirimiyle fiyatlara şu değişiklik yansıdı:

13 Temmuz’da 7,60 TL olan 98 oktan benzinin litresi 7,50 TL’ye gerilerken, 95 oktan benzin 7,45’ten 7,35’e, Euro Diesel 6,91’den 6,81’e, gazyağı ise 6,67’den 6,57’ye indi. 

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