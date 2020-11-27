Benli’ye Gönyeli’nin ilk öğretmeni Damdelen’in hatıraları kitabı hediye edildi

Yazar Sevil Emirzade, “1908’den Günümüze İzler -Hilmi Damdelen Öğrencileri ve Ailesi" adlı biyografi -anı -araştırma -arşiv ve albüm türündeki kitabını, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’ye takdim etti.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1908 Gönyeli doğumlu ve Gönyeli’nin ilk öğretmeni olan İbrahim Hilmi Damdelen, anılarını yazmaya başladı ancak 1930 yılına kadar getirebildi, vefatı nedeniyle bitiremediği kitapta, Gönyeli’nin 20. yüzyılın başlarındaki, zorluklar içindeki ekonomik durumunu, susuzluğunu, halkının tutucu denilebilecek sosyal gerçekleri ve özel yaşanmışlıkları anlatılıyor.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Gönyeli’nin bugüne kadar hiç yazılıp belgelenmemiş gerçeklerinin Damdelen’in hatıratında yer almasının önemli olduğunu ve bu bilgilerden yararlanılacağını düşündüğünü ifade etti.

Benli, bu yarım kalan anıları daha pek çok belgesel ilavelerle tamamlayan yazar Emirzade’yi kutlayarak, ileriki çalışmalarında her zaman destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

Sevil Emirzade, yarım kalan anılarda rastlanılan gerçeklerin, ilginç olduğunu belirterek, örnekler verdi.