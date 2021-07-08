Benli, Ali Kamacıoğlu ve heyetini kabul etti

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Sanayi Odası’nın yeni başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulunu kabul etti.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede belediye ile oda arasında yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli görüşmede yaptığı açıklamada, “Sanayi Odası ile hem kentimiz, hem de ülkemizdeki sanayicilerin gelişimi için birtakım noktalarda iş birliği yapmayı istişare edeceğiz” dedi.