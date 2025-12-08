CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, MİK’in Maliye Bakanlığı’na bağlı olduğunu ve MİK Başkanının ‘rüşvet’ iddiasıyla soruşturulduğunu söyledi, “Benim MİK Başkanım rüşvetten soruşturulsa istifa etmeyen şerefsizdir” dedi.

Şahali, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasına işaret etti, Berova’nın sessizliğini sert bir dille eleştirdi.

“Berova’nın bütçe konuşması insan zekası olamaz, yapay zeka”

Şahali, konuşmasında Özdemir Berova’nın yaptığı bütçe konuşmasını yapay zekâ ürünü olarak nitelendirerek “Normal insan zekâsı, böyle bir koşulda böyle bir konuşma yapmazdı” ifadelerini kullandı:

“Kendi konuşmamı yapmaktan vazgeçtim. Özdemir beyin yaptığı konuşma oldukça etkili bir konuşmaydı. Kesinlikle yapay zeka ürünüdür. Normal zeka insan zekası, böyle bir koşulda böyle bir konuşma yapmazdı. Sormak istiyorum neyi kullandığınızı; Chat GPT mi, Grok mu, Gemini mi bilmek istiyorum. Eğer yapay olmasaydı bu zeka, şu ifadeyi kullanmazdınız; ‘yarın bugünden daha güçlü olacak, yeniden yükseliş irademizi ortaya koyuyoruz bu bütçeyle’ diye.”

Ayrıca, Özdemir Berova’nın gündüz vakti düzenlediği havai fişek gösterisini de inandırıcı bulmadığını söyledi.

“Eğer sen yatırımlara, sosyal ödemelere yüzde 40 artış koyuyorsan, senin izaz ikram giderlerini arttırma hakkın yok”

Şahali, izaz ikram bütçelerindeki yüzde 100 artışa dikkat çekerek, “Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Eğer sen yatırımlara, sosyal ödemelere yüzde 40 artış koyuyorsan, senin izaz ikram giderlerini arttırma hakkın yok” dedi.

“İhaleler neden 2022’den beri sonuçlandırılamıyor”

İhale süreçlerine de değinen Şahali, “Neden 2022’ye kadar ihaleler sonuçlandırılıyordu da 2022’den sonra bu yasa sonuçlandırmaya elverişli değildir diyen bir hükümetle karşı karşıyayız? Çünkü niyet bozuk. Niyet bozukluğu, beraber çalıştığınız personelin yanlışları karşısında takındığınız duyarsız tavırdan anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“İstifa etmeyen şerefsizdir”

Şahali, MİK Başkanı’nın rüşvet soruşturması altında olduğunu hatırlatarak, Maliye Bakanı’nın sessiz kalmasına sert tepki gösterdi ve “Benim ihale komisyonu başkanım rüşvet almaktan dolayı tahkikat altında olacak, Maliye Bakanı gıkını çıkartmayacak. İstifa etmeyen şerefsizdir. Kendi adıma söylerim” dedi.