“Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim”

Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu (EPBF) tarafından Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında U23 kategorisinde şampiyon olan Kıbrıslı Türk bilardocu Mustafa Anlar, duygularını YENİDÜZEN ve SPORYENİ ile paylaştı.

Alnar elde ettiği başarı için “Şampiyonluk rüya gibiydi. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.