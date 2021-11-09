“Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim”
Bilardoda Avrupa U23 şampiyonu olan Mustafa Alnar, duygularını YENİDÜZEN ve SPORYENİ'ye paylaştı.
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Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu (EPBF) tarafından Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında U23 kategorisinde şampiyon olan Kıbrıslı Türk bilardocu Mustafa Anlar, duygularını YENİDÜZEN ve SPORYENİ ile paylaştı.
Alnar elde ettiği başarı için “Şampiyonluk rüya gibiydi. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
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Etiketler : bilardo, Mustafa Alnar