Bengihan, kamuda izinsiz görev yerine gitmeyenlerin KTAMS'a bildirilmesini istedi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, kamu kurumlarında statüsü fark etmeksizin özürsüz ve/veya izinsiz görev yerine gitmeyenlerin, ilgili daire çalışanları tarafından KTAMS’a bildirilmesi yönünde inisiyatif aldıklarını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin 0392 227 175 numaralı telefona bildirilmesini istedi. Bengihan, bildirilen isimlerin Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na iletilerek, konuyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılmasının talep edileceğini ve sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel’in, kamu hizmetinde çalışanlara yönelik yaptığı açıklama nedeniyle işini layığıyla yapan kamu görevlilerinin zan altında bırakılarak çalışanların adalet duygusunun ve motivasyonunun olumsuz yönde etkilendiğini belirten Bengihan, kamu hizmetinde etkinlik ve verimlilik için liyakatli, adaletli personel ve yönetici atamalarının şart olduğunu sürekli vurguladıklarını, bunun sağlanması için de yıllardır mücadele ettiklerini hatırlattı.

Bengihan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün gelinen noktada, Başbakan’ın söylediği gibi iş yerine gitmeyerek kamu görevini yerine getirmeyenlerin olması, liyakatsizce atanan ve arka kapıdan istihdam edilerek görevlendirilen personelin durumunu sorgulatır niteliktedir.

Kamu hizmetinde düzen ve verimliliğin sağlanmasındaki temel sorumluluk üst kademe yöneticilerinindir. Bu durum, siyasi çıkarlar doğrultusunda atanan bazı Müdür ve Müsteşarların sorumluluğunu yerine getirmediği ve görevini ihmal ettiği anlamına gelmektedir.”