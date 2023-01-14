“Ben yaptım, daha iyisini yaparım diyene çamur benden”

Cafer Potinci, Cumhuriyet Meclisi bahçesine yerleştirilen ve isimlerini taşıdıkları siyasi figürlere benzemedikleri yönünde eleştirilen büstleri kendisinin yaptığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Potinci, “Benim atölyemde sizlere yetecek kadar çamurum var. Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin heykel çamurunuz benden olsun” dedi.

Potinci, açıklamasında, “Bir büst yapıldığı yaş dönemini yansıtır. Sizin beyninizdeki görüntü ile aynı olması beklenmez. Bu iki büstün sahiplerine benzemediğini iddia edenler belli ki liderlerimizin bu dönemlerini kaçırmışlar” dedi.

Potinci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İki gündür meclis bahçesine konulan büstler ile ilgili çirkin ve seviyesiz eleştirileri okuyorum. Evet o eleştirdiğiniz büstleri ben yaptım. Siyasetten anlamayanı siyasetçi sanattan anlamayanı sanatçı diye nitelendirirseniz sonucun tabii ki bundan farlı olması beklenemez. Daha büst ile heykelin farkını bile bilmeyen ve Sırf eleştirmek için eleştiren, büstün üzerindeki parlak vernikten ışık yansımasının en kötü olduğu açıyı alarak fotoğraf çekip hiç benzememiş demekle alkış alacağını düşünen, daha düne kadar Cumhurbaşkanımızın ardından olmayacak lafları söyleyip bugün bir numaralı milliyetçi olmuşlar ve Cumhurbaşkanımıza bu yakışmazdı diye eleştiri yapıyorlar. Bir büst yapıldığı yaş dönemini yansıtır. Sizin beyninizdeki görüntü ile aynı olması beklenmez. Bu iki büstün sahiplerine benzemediğini iddia edenler belli ki liderlerimizin bu dönemlerini kaçırmışlar.

Bir söz vardır:

Bir işi bilen yapar, Az bilen akıl verir, Bilmeyen eleştirir, Yapamayan çamur atar.

Benim atölyemde sizlere yetecek kadar çamurum var. Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin heykel çamurunuz benden olsun.”