“Ben olsam 10 milyar TL borç talep eder,  bunu özel sektöre aktarırdım”

Türkiye ile imzalanan protokolü, ülkenin sorunlarına çare olmayacağını söyleyen eski Maliye Bakanlarından, Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, bu süreçten çıkabilmek için sıcak nakite ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Kanal Sim’de yayınlanan Sabah Kahvesi programına telefon ile bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını yorumlayan Denktaş, protokolün pandemi olmadan imzalanması halinde iyi bir protokol olduğunu ancak bu dönemin eksikliklerine ve sorunlarına çare üretecek bir protokol olmadığını vurguladı. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde kendi ayaklarımız üzerinde duran bir noktaya geldiğimizi de vurgulayan Denktaş, “O zamanlar çark dönmekteydi. Turist vardı ve öğrenci vardı. Gelirimiz vardı. Şimdi o yok. O yüzden sıcak nakite ihtiyaç var” dedi.

Kendisinin Maliye Bakanı olması halinde, Türkiye ile yapılan istişarelerde, KKTC bütçesi olan 10 milyar TL, KKTC Merkez Bankası’na borç verilmesini talep edeceğini söyleyen Denktaş, “Bu paranın da mevcut kredilerin yapılandırılması, bu kredilerin de düşük faizle bir yıl ödeneksiz yapılandırılmasını, bir miktarını da devlet olarak ben borçlanayım, ülkede bulunan her bir haneye katkıda bulunayım diye düşünürdüm” dedi.

Denktaş: İtibar saray ile değil, bilgi, tecrübe ve inançla kazanılır

DP Milletvekili Serdar Denktaş, itibarın saray ile değil bilgi, tecrübe inançla kazanılacağını söyleyerek, Mali Protokolde yeni bir Saray yapılması için para ayrılmasına tepki gösterdi. Denktaş tarihimizin çöpe atılacağına da vurgu yaptı.

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Türkiye ile imzalanan mali protokolde de vurgulanan Boğaz’a cami ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılmasını eleştirerek, böylesi bir dönemde “Boğaz’a cami ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılması ile ülke ekonomisine ne katacağını” sordu. Bunları talep edenlerin de yerli insanımız olduğunu söyleyen Denktaş, “Bunlara karşı çıktığımızda da vatan haini olarak bakıyorlar bize” dedi.

“Mevcut cumhurbaşkanlığı binası her türlü ihtiyacı karşılar”

Mevcut Cumhurbaşkanlığı binasının her türlü ihtiyaca karşılık verebilecek bir bina olduğunu da söyleyen Denktaş, “tarihimiz vardır orada, İngiliz dönemi de dahil. Bu da utanılacak bir tarih değildir. Cumhurbaşkanlığı personeli çoğaldı diye, o binayı değiştirmek, tarihimizi unutturmakla eşdeğerdir bence” dedi.

“Bizim saraya değil, bol bol okula ihtiyacımız var”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ihtiyacımız olmadığını da vurgulayan Denktaş, “Bizim daha çok okula, bu ülkede ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak için kuluçka merkezlerine ihtiyacımız var” dedi.

“Saray’a en baştan, Sayın Tatar karşı durmalıydı”

Bir Cumhurbaşkanı’nın itibarın sarayla olmadığını da söyleyen Denktaş, “İtibar inançtır, bilgidir, tecrübedir, saygınlıktır. Bunu başaramazsanız, bina yaparak veya güzel giyinerek itibar sahibi olamazsınız. Daha beter yerin dibine çökersiniz. Her şeyden önce de Sayın Tatar’ın buna karşı durması gerekiyordu. ‘Buna şimdi gerek yok, daha önemli meselelerimiz var’ demeliydi” dedi.

“AKP’nin Kuzey Kıbrıs’ta şube açması yasal değil”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, AKP’nin ülkede şube açmasının yasal olmadığını açıkladı. Denktaş, ayrıca Türkiye bizim hukuk sistemimizi ve demokrasimizi örnek alsın mesajı verdi. Denktaş, “Bir partinin uzantısının burada bulunamayacağı gibi, şube de açamaz. Bu bizim yasalarımızda da vardır” dedi.

“Bu tutuklamalar bize yakışan şeyler değil”

Yurdun birçok noktasına “Love Erdoğan” afişlerinin asılması ve sonrasında yaşanan tutuklanmalar konusunda da açıklamalarda bulunan Denktaş, “Ben kimsenin tutuklanmaması noktasındayım. Bu memlekette bizim lehimize de aleyhimize de bir sürü reklamlar yapıldı. Bu olaylar sonrasında gerçekleşen tutuklamalar, bu ülkenin karakterine ve alışkanlıklarına uygun mudur? Hayır. Nitekim serbest bırakıldılar. Bunlar bize yakışan şeyler değildir” dedi.