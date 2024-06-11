“Ben Kimim?”’i ararken “Ben Kim Değilim”e de bakmak gerekmez mi?

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın en önemli festivallerinden olan ve bu yıl 20-29 Eylül tarihleri arasında 5.kez gerçekleşecek olan Kıbrıs LGBTIQ+ Film Festivali, Tünde Skovrán’ın yönettiği “Who I am not” adlı filmi Haziran ayı içerisinde sırasıyla Girne, Gazimağusa ve Lefkoşa’da sinemaseverlere sunacak. Çarşamba günleri saat 20:00’de yapılacak gösterimler halka açık olup giriş ücretsiz olacaktır. Tünde Skovrán’ın yönettiği 2023 Güney Afrika-Romanya ortak yapımı film orijinal dilinde ve ingilizce altyazı ile gösterilecek.



Güney Afrika’dan bir interseks topluluğu hikayesi

105 dakikalık filmin konusuyla ilgili festival şu bilgiyi paylaştı: Bir erkeği erkek yapan nedir, bir kadını kadın yapan nedir, çizgiyi nerede çizeceğiz ve bu neden önemlidir? Erkek genetiğine sahip, cinsiyet hoşnutsuzluğuyla mücadele eden güzellik kraliçesi Sharon-Rose Khumalo'nun tıpkı kendisi gibi birinin rehberliğine ihtiyacı var. Ancak yardım edecek tek kişi, erkek sunum yapan bir interseks aktivisti olan ve onun tam tersi olduğu ortaya çıkan Dimakatso Sebidi'dir. Birbirine paralel ama farklı iki hikaye, ya her ikisi olduğunuz ya da hiçbiri olmadığınız bir erkek-kadın dünyasında yaşama mücadelesine samimi bir bakış. “Ben Kim Değilim” dünya nüfusunun uzun süredir görmezden gelinen ve çoğunlukla sessiz kalan yüzde ikilik kısmının, yani interseks topluluğunun sesini duyuruyor.



Girne-Mağusa-Lefkoşa Turu

Gösterim Programı:

12 Haziran Çarşamba - Girne, Girne Gençlik Merkezi | GİGEM

19 Haziran Çarşamba - Mağusa, Mağusa Kale Pasajı

26 Haziran Çarşamba- Lefkoşa, Rüstem Kitabevi