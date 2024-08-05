"Ben gidersem, hükümet bozulur"

Eylül ayında gerçekleşecek UBP Kurultayında genel başkanlık görevi için resmi adaylık başvurusunu yapan Ünal Üstel üyelerine seslendi, "ben seçilmezsem hükümet bozulur" mesaji verdi.

Üstel, YENİDÜZEN'i "UBP'yi dizayn etmek ve içini karıştırmakla" suçladı.

Üstel, Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezinde, genel başkanlık için resmi adaylık başvurusunu yaptı.

21 Eylül'de gerçekleşecek UBP Kurultayında genel başkanlığa aday olan kişi sayısı 3'e yükseldi.

Adaylık başvurusunun ardından basına açıklama yapan Üstel, "Kurultayda olası istikrarsızlık muhakkak hükümete de yansıyacak" dedi.

Üstel, "Bu kurultay sadece başkanlık seçimi değildir, sıradan bir başkanlık seçimi olarak gösterenler ciddi bir yanılgıdadır" ifadelerini kullandı.

Üstel, "Bu kurultay, Hükümet krizine onay vermeme kurultayıdır" dedi.

Üstel, YENİDÜZEN'i "UBP'yi dizayn etmek ve içini karıştırmakla" suçladı.

İsim vermeden, rakibi Hasan Taçoy'a yönelik konuşan Üstel, "Ana muhalefet ağızlarıyla konuşarak muhalefet gazetelerini arkalarına alarak bize saldırıyorlar. UBP'nin içini karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gazetelerini, UBP'yi dizayn için kullanıyorlar. UBP ciddi bir saldırı altında" dedi.

Taçoy'un, YENİDÜZEN'i arkasına aldığını ima eden Üstel, "Muhalefet partilerini ve gazetelerini arkasına alarak kendi partisini aşağılama girişiminde olanlara UBP yanıtını verecektir" dedi.

Soruları da yanıtlayan Üstel, "kurultaya 3 kişi gireceğiz" yönündeki açıklamalarına ilişkin soru üzerine, "Ben öyle bir açıklama yapmadım. Alihan Pehlivan yaptı" dedi.

Hasan Taçoy'un, "UBP Kurultayına TC Elçiliği müdahalesini Ünal Üstel çağırdı" şeklindeki açıklaması üzerine Üstel, "Gülüp geçerim" yanıtını verdi.