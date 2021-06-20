Bellapais’de keman, çello ve viyola’nın müthiş ritmi yankılandı

Murat OBENLER

Ülkemizde gerek atmosferi gerekse akustik yapısı ile özellikle klasik müzik festivallerinin vazgeçilmez mekanı olan Bellapais Manastırı 18 Haziran Cumartesi akşamı Myrrha Trio konseri’ne evsahipliği yaptı. Kemanda Miray Çakır, viyolada Sinem Sadrazam ve çelloda Püren Eda Gözer’den oluşan Myrrha Trio, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde çok keyifli bir konsere imza attı. Covid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alındığı ve sosyal mesafeli oturma düzeninin uygulandığı konsere sanatseverler büyük ilgi gösterirken genç müzisyenler 19.yy.dan bugüne kadar çeşitli klasik bestecilerin yaylılar için yazdığı çeşitli eserler ve farklı tangoları icra ettiler.



Yaz gecesi yaylılarla tangolar beğeni topladı

Yunan mitolojisinde Kıbrıs Kralı Cinyiras’ ın kızı olan “Myrrha” adından esinlenerek isimlendirdikleri Myrrha Trio konserde Schubert’den String Trio “Allegro”, Sibelius’tan String Trio “Lento”, Elgar’dan Salut d’Amour, Kodaly’den Intermezzo, Ferrer’den Tango, Nazareth’den Brejeiro, Villoldo’dan El Chocio ve Tarrega’den Tango eserlerini seslendirdi.



22 Haziran’da Soprano Töre ve Piyanist Starastsenkava’nın Şan Resitali var

Bu yıl 5-22 Haziran tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür Dairesi Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Festival’de 22 Haziran Salı akşamı Bellapais Manastırı’nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi iş birliğinde yer alacak Soprano Sermin Dikmen Töre ve Piyanist Yuliya Starastsenkava Şan Resitali gerçekleşecek.Konserler için biletler 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, konser girişinde ya da çevrim içi olarak biletfest.com’da satılıyor. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgi için 0542 852 2385 veya 0548 870 0593 numaraların aranabileceği belirtildi.