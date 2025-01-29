Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Bellapais köyündeki meydanın genişletildiğine dikkat çekti.

Şenkul sosyal medya hesabındaki paylaşımında yapılan düzenlemeleri anlattı.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Bellapais köyümüzün de artık geniş alanı olan bir meydanı var.

Yol yine var ama artık meydanla bütünlük hissi veriyor geçmişin aksine.

Yolun güneyinde atıl kalan alan artık işletmelerimizin değerlendirebileceği bir şekle büründü.

Doğal taş ve granit taşlar kullanılarak yol ve meydan engelli ve çocuk arabası dostu bir noktaya geldi.

Aydınlatmalar, banklar, çiçeklilerimiz yolda…"