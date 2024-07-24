Belgesellerin bayramı 1 Ağustos’ta Limasol’da başlayacak

Bu yıl 19.kez gerçekleşecek Limasol Uluslararası Belgesel Festivali(LIDF) Ağustos ayının ilk haftasında sinemaseverleri Kıbrıs’tan ve dünyadan belgesellerin adadaki ilk gösterimlerinden oluşan belgesel filmleri izlemeye, yurtdışından gelecek yönetmenlerle söyleşmeye, Kıbrıslı sinemacılar ile sinema üzerine sohbet etmeye ve gece sonu Dj’lerin müzikleriyle eğlenmeye davet ediyor.

20’den fazla belgesel filmin 1-8 Ağustos arasında Limasol’da Medieval Kalesi karşısındaki Lanitis Carob Mill’in içindeki Ceronia Hall’da sinemaseverler ile 3 seans olarak buluşacağı festivale bazı filmlerin yönetmenleri-yapımcıları da katılarak katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Brave New Culture tarafından organize edilen festival Kıbrıs Kültür Bakanlığı Yardımcılığı Çağdaş Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından fonlanarak destekleniyor.Ayrıca LIDF, Evagoras and Cathleen Lanitis Foundation tarafından da destekleniyor. Orijinal dillerinde ve İngilizce-Yunanca altyazı ile gösterilecek filmler 18 yaş üzeri kişilerin katılımına uygun olacak.

Belgesellerin hikayeleri adanın kuzeyi ve Türkiye coğrafyasına da uzanıyor

Filmlerin içindeki hikayelerle Kıbrıs’ın kuzeyine de, Türkiye’nin tarihi,arkeolojik,doğal ve kültürel yapılarına da dokunacak festivalde aralarında İran,Filistin, Hindistan, Lübnan,Senegal ve Benin yapımının da olduğu 20’nin üstünde hayata dokunan belgesel Limasol’da gösterilecek.

Dünyanın ödüllü belgeselleri Limasol’da

Sundance Film Festivali, Berlin Film Festivali, Selanik Belgesel Film Festivali ve daha birçok festivalde yarışarak birçok ödüller kazanan filmlerin ilk kez Kıbrıs’ta sinema seyircisi ile buluşacağı bir haftalık organizasyon özellikle belgesel sinema severleri her yönüyle memnun edecek.

Gerçeğin sinemasına adanmış bir hafta yaşanacak

Kamusal diyaloğu geliştirmeyi ve eleştirel düşünceyi teşvik etmeyi amaçlayan bu yılın gösterim programını, ödüllü belgesel yönetmenlerinin filmleri ve yeni belgeselciler oluşturuyor. Sinemacıların sürükleyici bakışlarından yola çıkan bu yılın belgeselleri, yeni sinema yaklaşımları öneriyor ve önemli güncel konuları ele alıyor. Filmcilerin ustalıkla inşa ettiği eşsiz görsel evrende, her kişisel hikaye, çağdaş gerçekliğin sinematografik prizmasından geçirilerek kaydediliyor. Gösterimler İklim Krizi: Geriye Doğru Saymak, El dokuması filmler, Şiddetin izini sürmek, Sanat dünyasına bir dalış, "Mükemmel" aşk, "mükemmel" topluluk, "mükemmel" yemek hakkında hikayeler, Kıbrıs’tan Belgeseller, Paralel Gösterimler başlıkları altında sinemaseverlerle buluşacak.

İklim Krizi: Geriye Doğru Saymak

Yine Hindistan,yine tabandan gelen protestolar ve yine kazanılan zafer

Nishtha Jain’nın yönettiği “Farming The Revolutıon”-“Devrimi Yetiştirmek” bizi, COVID karantinası sırasında Hindistan hükümetinin o zamanlar yeni yürürlüğe giren Çiftlik Yasaları’na karşı yıl boyu süren büyük protestoların kalbine götürüyor. Protestolar, hem erkeklerin hem de kadınların direncinin ve dayanışmasının ve Hindistan'daki taban hareketlerinin çoğulcu doğasının, özellikle de Devlet tarafından üretilen propaganda karşısında bir kanıtıydı. Yasalar yürürlükten kaldırılıncaya kadar kalma sözü veren, farklı kökenlerden gelen yarım milyondan fazla kişinin katıldığı bu gruplar, COVİD tecritine rağmen sınırlarda kaldılar. Nadir bir zaferle sona eren bu, en büyük ölçekte kararlı protestoların sürükleyici bir portresidir.

Her mimar Kossakovsky'nin Anadolu’da geçen destansı, samimi ve şiirsel meditasyonu “Architecton” u izlemeli

Film yapımcısı Victor Kossakovsky'den, mimariye ve antik geçmişten kalma binaların tasarım ve inşasının yıkımımızı nasıl ortaya çıkardığına ve hayatta kalma ve ileriye yönelik bir yol için nasıl umut sunduğuna dair destansı, samimi ve şiirsel bir meditasyon geliyor. Kossakovsky'nin meraklı bakış açısıyla, insanlığın büyüklüğü ve çılgınlığı ile onun doğayla istikrarsız ilişkisi acil soruyu ortaya koyuyor: Çok geç olmadan nasıl inşa ederiz ve nasıl daha iyi inşa edebiliriz? Her mimar, arkeolog, çevreci aktivist, sanat tarihçisi ve asıl ders alması gereken inşaat sektörü yöneticileri ve onların dümensuyunda hareket eden siyasiler bu filmi izlemeli.

Sellerle boğuşan genç Afrin’in kurtuluş çabası

Kaybolan bir çamur adasında, 12 yaşındaki yetim Afrin, Angelos Rallis'in yönettiği “Kudretli Afrin: Sel Zamanlarında” filminde, bildiği tek dünyayı terk etmeye, yeni ve batan bir dünyanın gizemleriyle yüzleşmeye hazırlanıyor.

Rusya,bir maden kasabası ve çevre kirliliğinden dolayı siyah renkte yağan kar

Rusya'nın uzak bir maden kasabasında aşırı kirlilik nedeniyle kara kar yağıyor.Yerel bir evhanımından gazeteciye dönüşen haber videoları viral hale geldikten sonra, Alina Simone'un “Kara Kar” filminde kendisini bir anda hükümetin büyük bir dezenformasyon kampanyasının hedefi olarak bulur.

İklim değişikliğine, salgına, yükselen faşizme yönelik uyarılar nasıl duyuluyor?

İklim değişikliğine, salgına, yükselen faşizme yönelik uyarılar nasıl duyuluyor? Siyasi, insan yapımı ve ekolojik felaketlerin kesiştiği bir çağda, Aura Satz'ın yönettiği belgesel “Önleyici Dinleme”, değişen dünyanın sirenlerine bir övgüdür.

El dokuması filmler

Filistinli aktivist ile İsrailli gazetecinin beklenmedik ittifakı

Filistinli aktivist Basel Adra, yarım on yıl boyunca, kendi mücadelesine katılmak isteyen İsrailli bir gazeteciyle beklenmedik bir ittifak kurarken, yaşadığı Masafer Yatta topluluğunun İsrail işgali tarafından yok edilmesini filme alıyor. “No Other Land” yönetmenleri Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor, 2024 Berlinale Belgesel Ödülü ve Panorama Seyirci Ödülğ’nü kazandı.

İranlı Farahnaz Sharifi'nin otobiyografik filmi “Çalınan Gezegenim”

Farahnaz Sharifi'nin otobiyografik filmi “Çalınan Gezegenim”de İranlı bir kadın, özgür olmak için kendi özel gezegenine göç etmek zorunda kalır. Alternatif bir İran tarihi yaratmak için başkalarının anılarını süper 8mm filmler şeklinde satın alıyor, kendi kayıtlarını yapıyor ve arşivliyor. Film dünya prömiyerini bu yılki Βerlinale'de yaptı ve 2024 Selanik Uluslararası Belgesel Festivali'nde Altın İskender ve FIPRESCI Ödülü'nü kazandı.

“Yanardağın Kenarında Dans”, parçalanmış bir şehirde sinema yapmaya devam etmek için verilen amansız mücadeleyi anlatıyor

4 Ağustos 2020'de Beyrut'ta meydana gelen feci patlamanın ardından, bir film ekibi ciddi bir ikilemle karşı karşıyadır: Kaosa meydan okuyup filmlerinin çekimlerine devam mı etmeliler, yoksa ülkenin dört bir yanına yayılan çoklu krizlere teslim mi olmalılar? Cyril Aris'in yazdığı “Yanardağın Kenarında Dans”, parçalanmış bir şehirde sinema yapmaya devam etmek için verilen amansız mücadeleyi anlatıyor.

Şiddetin izini sürmek

Hindistan'daki bir yatılı okuldaki işaretsiz mezarlar üzerinde sürükleyici bir araştırma

Julian Brave NoiseCat ve Emily Kassie'nin bu yılki Sundance Festivali'nde ABD Belgeseli dalında En İyi Yönetmenlik Ödülü'nü kazanan “Şeker Kamışı”, Hindistan'daki bir yatılı okuldaki işaretsiz mezarlar üzerinde sürükleyici bir araştırma. Film, yerin altındaki ve üstündeki sırları gün yüzüne çıkararak, filmin yardımcı yönetmeni de dahil olmak üzere hayatta kalanların ve onların soyundan gelenlerin hayatlarında bir hesaplaşmaya yol açıyor.

Yer Belçika, konu göç sınır kontrolü,bir polis ve devlet şiddeti vakası

“Ona Tutunun” belgeselinde yönetmen Robin Vanbesien bakım, dayanışma ve mücadeleden oluşan yaşanmış bir toplumsal altyapının izini sürüyor ve Belçika'daki göç sınır kontrolü bağlamında yakın zamanda yaşanan bir polis ve devlet şiddeti vakasını ele alıyor.

Soğuk Savaş, caz ve jeopolitiğin çarpışması: "Darbe’nin Film Müziği”

Multimedya sanatçısı ve film yapımcısı Johan Grimonprez'in en yeni filmi "Coup d'État'ın Film Müziği”, Soğuk Savaş tarihinin hain bir bölümünde caz ve jeopolitiğin nasıl çarpıştığını inceleyen sürükleyici bir deneme filmi: Patrice Lumumba'nın öldürülmesi. Film, bu yılki Sundance Festivali'nde Sinemada Yenilik dalında Dünya Sineması Belgesel Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Sanat dünyasına bir dalış

Altın Ayı sahibi Dahomey’le mutlaka tanışın

Berlin Film Festivali’nin en iyisi seçilerek Altın Ayı’yı kazanan, politikle şiirseli dengelemeyi başaran Mati Diop’un yönettiği Dahomey, yirmi altı yağmalanmış sanat eserinin 2021’de Fransa’dan Benin’e iade ediliş sürecini konu alıyor. Eserlerden birinin bakış açısından anlatılan Dahomey, bir yandan sömürgeciliğin mirasına değinirken bir yandan da nesnelere özellik kazandıran ışıltılarını inceliyor.

“Işık Takıntısı”, dans ve tiyatroda ışık konusunda özgün bir sanatçı olan Loïe Fuller'a bakıyor

Zeva Oelbaum ve Sabine Krayenbühl'ün “Işık Takıntısı”, 20. yüzyılın başlarındaki görsel kültürde devrim yaratan son derece özgün bir sanatçı olan Loïe Fuller'ın perdesini aralıyor. Geçmişle günümüz arasında bir diyalog kuran belgesel, Fuller'in çalışmalarının çağdaş kültür üzerindeki şaşırtıcı etkisini araştırıyor.

Joan Baez’in şimdiye kadar gizli tuttuğu içine derin bir bakış

“Joan Baez, Ben Bir Gürültüyüm” Karen O’Connor, Miri Navasky, and Maeve O’Boyle tarafından yönetilen benzersiz bir içe dönüş filmi. 60 yıllık müzik kariyerinin sonuna yaklaşan efsanevi şarkıcı ve aktivist Joan Baez, tarih yazan büyük hayatını anlamlandırmaya çalışırken ilk kez kişisel mücadelelerini ortaya çıkarıyor, şimdiye kadar gizli tuttuğu geriye ve kendi içine derin bir bakış atıyor.

Sosyal belgesel fotoğrafçısı ve öncü Tish Murtha'nın dokunaklı bir portresi

Paul Sng'in yönettiği “Tish”, hayatını Kuzey Doğu İngiltere'deki işçi sınıfı topluluklarının yaşamlarını belgelemeye adayan sosyal belgesel fotoğrafçısı ve öncü Tish Murtha'nın dokunaklı bir portresi.

"Mükemmel" aşk, "mükemmel" topluluk, "mükemmel" yemek hakkında hikayeler

“Hiçliğin Gökyüzünde En Azıyla” belgeselinde Christos Adrianopoulos, 43 yıldır birlikte olan yaşlı bir çiftin, salgının onları evde kalmaya zorladığı ve günlük rutinlerinin tekrarlayıcı ve sıradan hale geldiği bir dönemdeki hayatlarını anlatıyor. Film, mükemmel, sonsuz bir aşka dair idealize edilmiş bakış açısını bir kenara bırakarak, yaşlanmanın gerçeklerine ve hem bedenlerin hem de zihnin kademeli olarak çöküşüne odaklanıyor.

Gezegene, çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı ve önemli bir kaybın ardından hayata nasıl yön verdiğimizi anlatan samimi bir hikaye

Norveç'ten Silje Evensmo Jacobsen'in yönettiği “A New Kind of Wilderness”(Yeni Bir Vahşi Doğa Türü), yaşam tercihlerimizi, gezegene, çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı ve önemli bir kaybın ardından hayata nasıl yön verdiğimizi anlatan samimi bir hikaye. Film, Sundance 2024'te Dünya Sineması Belgeseli Büyük Jüri Ödülü'nü kazandı.

Lezbiyenlerin akın ettiği Midilli(Lesvos)da bir arada kalmışlık/kabul edilmiş hissetme filmi

1970'lerden bu yana dünyanın dört bir yanından lezbiyenler, Yunanistan'ın Midilli adasındaki küçük bir köye akın ediyordu. Yeni gelen lezbiyenler ile bölge sakinleri arasındaki gerginlikler artarken, hem yerel hem de lezbiyen olarak ortada kalan Tzeli Hadjidimitriou, “Lesvia” belgeselinde 40 yılı aşkın aşkı, topluluğu, çatışmayı ve kabul edilmiş hissetmenin ne anlama geldiğini anlattı.

Akdeniz diyeti meraklılarına bulunmaz fırsat: Akdeniz diyetine ve en önemlisi sıvı altın zeytinyağına sevgi dolu ve bilimsel bir övgü

Akdeniz diyetine ve en önemlisi sıvı altına, zeytinyağına sevgi dolu ve bilimsel bir övgü. Alexandros Merkouris’in “Perfect Meal” filmi Akdeniz diyetinin arkasındaki en yeni bilimi araştırıyor ve belirli gıda kombinasyonlarının kalp hastalığını, kanseri, obeziteyi ve beyin yaşlanmasını neden ve nasıl önleyebileceğini anlamayı amaçlayan öncü araştırmaları inceliyor.

Kıbrıs’tan Belgeseller

Efi Savvides'ten iki yerdeki göçmenlik hikayeleri: Camp Pournara ve Camps Vathy – Zervou

Festivalde Kıbrıs'tan görsel sanatçı Efi Savvides'in iki orta uzunlukta belgeseli yer alıyor: Camp Pournara ve Camps Vathy – Zervou. Camp Pournara'da, sınırdaki maddi şeyler, gündelik hayatın sesleri ve siyaset ve aidiyet, geçmiş ve şimdiki söylemler, Camp Pournara'nın gündelik gerçekliğini sorgulamak ve yeniden oluşturmak için bir araya getiriliyor. Camps Vathy - Zervou, Samos'ta yaşayan insanların (aktivistler, sığınmacılar, mülteciler, bölge sakinleri) bazı anlatılarını ve yıllar içinde mülteci kabulüne ilişkin deneyimlerini belgeliyor.

Metavasis,Kıbrıs'taki ölüm ritüellerinin insani doğasını kutlayan şiirsel bir belgesel

Bir insanı öldüğü andan dünyaya dönüşüne kadar takip eden sessiz, kutsal ama sıradan bir prosedürler zinciri vardır. Yiannis Christidis’in yönettiği Metavasis, Kıbrıs'taki ölüm ritüellerinin insani doğasını kutlayan şiirsel bir belgesel.

Paralel Gösterimler

Hadjiyanni’den mimarinin travmayı ve dayanıklılığı nasıl somutlaştırabildiğinin hikayesi

Tasoulla Hadjiyanni’nin yönettiği “When you Cannot” (Yapamadığında)(taslak versiyon), savaş ve yerinden edilmeyle ilgili kültürel mirasın anlamını ortaya koyuyor. Film, Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan Kontea(Türkmenköy) köyündeki Aziz Charalambos kilisesinin 10 yıl süren yeniden inşasını belgeliyor. Türk yetkililer binanın yılda yalnızca bir kez kilise olarak kullanılmasına izin verdiğinden, 2024'te ayinlere katılan ibadetçilerin hikayeleri, mimarinin travmayı ve dayanıklılığı nasıl somutlaştırabileceğini ortaya koyuyor.

Aktif Vatandaşlar Fonu'nun Yunanistan'daki sosyal etkisi

Aktif Vatandaşlar Fonu'nun Yunanistan'daki sosyal etkisinin izini süren film yapımcısı Lucas Paleocrassas, hayatları programdan olumlu yönde etkilenen sıradan insanların kişisel hikayelerini içeren dört ilgi çekici belgesel kısa film sunuyor.

Gösterim Programı ve Bilgi için: http://www.filmfestival.com.cy

Bilgi: Telefon: 99 517 910

E-mail: [email protected]

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