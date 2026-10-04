“Belediyenin eğitim alanındaki katkısını artıracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, Dr. Suat Günsel İlkokulu’nu ve Alayköy İlkokulu ziyaret etti.

Ziyaretler boyunca Soyalp’e bazı milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Ziyaretlere Dr. Suat Günsel İlkokulu’ndan başlayan ve Alayköy İlkokulu ile devam eden CTP heyeti, öğretmenlerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Damla Soyalp, okul ziyaretlerinde yaptığı değerlendirmelerde, hızla büyüyen Gönyeli-Alayköy’de artan nüfus ve öğrenci sayısının yeni okul ihtiyacını her geçen gün daha da belirgin hale getirdiğini belirterek, belediyenin eğitim alanındaki katkısını artıracaklarını söyledi. Soyalp, bölgedeki okulların mevcut öğrenci yoğunluğunun hem eğitim kalitesini hem de öğretmenlerin çalışma koşullarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Gönyeli-Alayköy’ün büyüyen ve gelişen bir bölge olduğunu ifade eden Soyalp, artan nüfusun ihtiyaçlarına uygun eğitim altyapısının da eş zamanlı olarak oluşturulması gerektiğini vurguladı.

“Eğitime katkımız emlak vergisinin yüzde 15’iyle sınırlı kalmayacak”

Yeni okul ihtiyacının karşılanması konusunda Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket edeceklerini belirten Soyalp, belediyenin bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayacağını söyledi. Soyalp, “Eğitime katkımız sadece yasal sınır olan emlak vergisi gelirlerinin yüzde 15’i ile sınırlı kalmayacak” diyerek, belediyenin okullarla daha kapsamlı bir iş birliği içerisinde olacağını kaydetti. Okulların altyapı ihtiyaçlarının desteklenmesinden öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayacak burs ve destek programlarına kadar farklı alanlarda çalışmalar yapacaklarını ifade eden Soyalp, şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi koşullarda eğitim alması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Belediye olarak okullarımızın ihtiyaçlarını dinleyen, eğitim kurumlarımızla birlikte çözüm üreten bir anlayışla hareket edeceğiz. Yeni okul ihtiyacının karşılanması için Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışırken, mevcut okullarımızın altyapısının güçlendirilmesine ve öğrencilerimizin eğitim olanaklarının artırılmasına da katkı koyacağız.”