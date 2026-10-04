Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Dairesi, bugün 13.00-17.00 saatleri arasında sağanak veya gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında yağış miktarının yer yer metrekareye 21-50 kilogram arasında olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada; sel, taşkın, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulunuldu.