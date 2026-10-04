Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji, 13.00-17.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, bugün 13.00-17.00 saatleri arasında sağanak veya gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında yağış miktarının yer yer metrekareye 21-50 kilogram arasında olmasının öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada; sel, taşkın, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulunuldu.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Kuvvetli yağış uyarısı