İSG-BİR: “İki iş kazası gerekli tedbirlerle önlenebilirdi”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) ait bir trafoda ve tarım sektöründe meydana gelen iki iş kazasının iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve gerekli tedbirlerle önlenebileceğini belirtti.

Birlik, son dönemde yaşanan kazaların ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini, çalışanlara eğitim verilmesinin yeterli olmadığını gösterdiğini kaydederek, tüm sektörlerde denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kuruluşu ve özel sektörde gerçekleşen iki kazada yaralanan çalışanların yoğun bakıma alındığı belirtilerek, acil şifa dileğinde bulunuldu.

“Çalışana doğru araç, gereç ve koruyucu donanım sağlanmalı”

Açıklamada, KIB-TEK çalışanının yaralandığı kazaya işaret edilerek, çalışanlara uygun araç, gereç ve kişisel koruyucu donanım sağlanmasının önemine işaret edildi.

Aynı gün bir tarım işçisinin balya makinesine kapılarak ağır yaralandığı hatırlatılan açıklamada, tarım sektörünün kaza riski en yüksek sektörlerden biri olduğu kaydedildi; İSG yasası kapsamında bu tür makinelerin düzenli bakımı, koruyucularının yerinde olması, deneyimli ve eğitimli kişilerce kullanılması gerektiği vurgulandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kamu ve özel sektördeki işyerlerini kapsadığı vurgulanan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından denetimlerin yapılması ve gerekli yaptırımların uygulanması; Çalışma Dairesi bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulması talep edildi.

Açıklamada, “İnsan hayatı, hiçbir ihmalin veya maliyet hesabının mazereti olamaz. Yasa ve tüzükler, kamu veya özel sektöre gözetmeksizin uygulanmalı ve denetlenmelidir.” denildi.