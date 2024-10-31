“Belediyemize karşı ‘kara siyaset’ yürütülüyor”

Lema GÖZAY

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK), Dikmen Belediyesi’ne ait içme suyu kuyusuna 100 gündür elektrik bağlamadığı ortaya çıktı. Belediye başkanı Yüksel Çelebi; elektrik, telefon ve maliye konularında belediyenin ‘takozlu’ olduğunu söyledi.

Kanal SİM’e özel açıklamalarda bulunan Çelebi, Atatürk Ormanı bölgesinde bulunan Dikmen bölge sakinlerine hizmet vermek amacıyla 3 ay önce açılan içme suyu kuyusuna KIB-TEK tarafından 100 gündür elektrik verilmediğini ve ‘kara siyaset’ yürütülerek mağduriyet yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Kuyu kazı çalışmalarının Haziran ayı sonu itibariyle başladığını, 23 Temmuz tarihinde çalışmaların tamamlanarak kuyunun devreye alındığını aktaran Çelebi, aradan geçen 100 günün sonunda, hala Dikmen Belediyesi’nin dördüncü kuyusuna elektrik bağlanılamadığını ifade etti.

“Bize yapılan bu kötü muameleyi sineğe çekmeyeceğiz”

Elektrik bağlanılmadığı 100 günün ilk 35 günü içerisinde belediye tarafından günlüğü 10 bin Türk Lirası’na kiralanan jeneratör ve günlük 10 bin Türk Lirası’na yakın mazot gideri ile elektrik problemini aşmaya çalıştıklarını belirten Çelebi, şöyle devam etti:

“Tüm uğraşlarımıza rağmen Elektrik Kurumu ne yazık ki işleri ağır aksaktan alarak belediyemize karşı farklı bir tutum içerisinde bulundu. Bu işin dibini kazdığımız zaman ise belediyemizin ‘takozlu’ yani ‘engelli’ olduğunu öğrendik.”

Dikmen Belediyesi’nin elektrikte olduğu gibi telefon ve maliye konuların da ‘takozlu’ olduğunu belirten Çelebi, belediyeye karşı yapılan yürütülen bu ‘kara propagandaların’ halka gününde aktaracaklarını ve bu kötü politikalara karşı asla boyun eğmeyeceklerini vurguladı.