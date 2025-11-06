Belediyelerin dünyaya açılması konusu değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gündemdeki bazı konularla ilgili görüşmelerine devam ediyor.

Kişisel sosyal medya hesabında açıklama yapan Erhürman, “Bugün, hellimin AB nezdinde PDO tescili konusunda yaşanan aksaklıklar ve ara bölgede kurulması planlanan güneş enerjisi santrali projesi ile ilgili uyuşmazlıklar gündemimizdeydi.” dedi.

Erhürman, dünkü görüşmesine işaret ederek, “Dün de Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'na katılan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Heyeti üyesi belediye başkanlarımızla, belediyelerimizin dünyaya açılması konusunda birlikte yapabileceklerimizi değerlendirdiğimiz bir görüşme gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.